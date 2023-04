Einer der besten Shooter auf Steam kostet gerade nur 2,50 € – Hat 95 % positive Reviews

Bis zum 01. Mai könnt ihr auf Steam einen beliebten „Wild West“-Shooter mit 95 % positiven Bewertungen für nur 2,50 € kaufen.

Um welches Spiel geht es? Call of Juarez: Gunslinger ist wohl einer der besten Shooter auf Steam und kann bei über 13.900 Rezensionen mit starken 95 % positiven Reviews beeindrucken. Da können nicht mal andere beliebter Shooter wie Red Dead Redemption 2 (90 % positiv) oder Doom Eternal (91 % positiv) mithalten.

In dem bereits 2013 von Techland veröffentlichten Call of Juarez nehmt ihr die Rolle des Kopfgeldjägers Silas Greaves ein, der mittlerweile in die Jahre gekommen ist und von seinen erlebten Abenteuern erzählt.

Im Verlauf der Story bekämpft ihr berüchtigte Banditen des Wilden Westens und trefft beispielsweise auf Billy the Kid und Jesse James. Dabei liefert ihr euch Gefechte mit altmodischen Gewehren und bestreitet Revolver-Duelle – wer schneller zieht, gewinnt.

Manchmal lassen allerdings die Erinnerung des alten Silas etwas nach und er muss mitten im Level seine Erzählungen korrigieren, wodurch sich einige Details ändern können.

Was ist das für ein Angebot? Call of Juarez: Gunslinger ist auf Steam bis zum 01. Mai 2023 um 80 % reduziert. Statt dem eigentlichen Kaufpreis von 12,49 Euro zahlt ihr während des Angebots nur 2,49 Euro.

Hier geht es zu dem Angebot auf Steam

Was bietet Call of Juarez? In der knapp fünf Stunden langen Hauptstory könnt ihr einige Skills freischalten, um euren Revolverhelden zu verbessern und einen Konzentrationsmodus nutzen, der die Handlungen kurzzeitig in Zeitlupe versetzt sowie Gegner rot markiert. Obendrein besitzt euer Kopfgeldjäger eine Art siebten Sinn, der euch eine tödliche Kugel vorausahnen und ausweichen lässt.

Nachdem ihr die Story des Shooter abgeschlossen habt, könnt ihr sie in einem “New Game+” inklusive euer erlernten Skills auf einem erhöhten Schwierigkeitsgrad erneut erleben. Zudem gibt es einen Arcade-Modus, in dem ihr eine Auswahl von Leveln absolvieren und Punkte sammeln müsst, um in den Leaderboards aufzusteigen sowie einen Duell-Modus.

„Die Western-Stimmung trieft aus jeder Pore“

Was sagen die Spieler? In den fast 14.000 Rezensionen loben die Spieler vor allem die Wild-West-Story und die Atmosphäre des Shooters:

Sharkiera: „Ich war sehr überrascht von diesem Spiel. Eine wirklich fesselnde Story um einen saufenden Kopfgeldjäger […]. Ein traumhafter Egoshooter, tolle Story (via Steam).“

Monguntiacum: „Großartiges Spiel. Ich mag die Westernstory und das Leveldesign. Die Story, die der Opa erzählt, ist einfach genial. Ich muss so oft lachen (via Steam).“

TSN: „Sehr linearer Shooter mit extrem gutem Waffenhandling, aufbereitet mit humorvollem Storytelling und Westerngeschichten (via Steam)!“

Schrompf: „Das ist ein richtig geiles Spiel! Cooles Geballer, schicke Zeitlupeneffekte, die Western-Stimmung trieft aus jeder Pore, die Musik passt prima und die Geschichte ist ok. Besonders cool fand ich den Grafikstil (via Steam).“

Wenn ihr keine Lust auf Singleplayer-Shooter habt und euch stattdessen mit euren Freunden in verschiedene Gefechte stürzen wollt, haben wir auf MeinMMO eine Liste mit den besten Multiplayer-Shootern für euch:

Die 14 besten Multiplayer-Shooter 2023 für PC, Switch, PS4, PS5 und Xbox.