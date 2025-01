Gerichtsakte zu Call of Duty enthüllt das wohl teuerste Spiel aller Zeiten, kostete mehr als drei The Last of Us 2

In einer Gerichtsakte enthüllen die Activision-Verantwortlichen die Entwicklungskosten mehrerer Spiele der erfolgreichen „Call of Duty“-Reihe. Ein Teil der Serie mausert sich sogar zum teuersten Game aller Zeiten – zumindest, wenn man nach öffentlich bekannten Zahlen geht.

Woher kommen die Infos genau? Am 23. Dezember 2024 hatten die Verantwortlichen von Activision bei einem Gericht in Kalifornien eine Erklärung eingereicht, in der es unter anderem um die Entwicklungskosten verschiedener Teile der „Call of Duty“-Reihe ging.

Patrick Kelly, seines Zeichens kreativer Lead der beliebten Shooter-Franchise, bestätigte vor Gericht die in der Akte genannten Zahlen:

Call of Duty Black Ops III von 2015 soll 450 Millionen US-Dollar gekostet haben (43 Millionen verkaufte Einheiten).

Die Entwicklungskosten von Call of Duty: Modern Warfare von 2019 stiegen auf mehr als 640 Millionen US-Dollar (41 Millionen verkaufte Einheiten).

Call of Duty: Black Ops Cold War von 2020 soll sogar mehr als 700 Millionen US-Dollar gekostet haben (30 Millionen verkaufte Einheiten).

Hier ein Trailer zum jüngsten Teil der Call-of-Duty-Reihe:

Was bedeuten diese Zahlen? Es kommt nur selten vor, dass große Entwickler und Publisher die enormen Kosten ihrer AAA-Produktionen öffentlich machen. Meist passiert das über Insider-Berichte oder – wie in diesem Fall – im Zuge von Gerichtsverhandlungen.

Bedenkt bei den Zahlen, dass diese nur die reinen Entwicklungskosten umfassen. Die Kosten für beispielsweise das Marketing kommt normalerweise noch obendrauf (und umfasst bei Blockbustern ebenfalls regelmäßig hohe dreistellige Millionen-Beträge).

Ebenfalls wichtig: Die Zahlen sind nicht inflationsbereinigt, sondern geben nur die Kosten in den jeweiligen Jahren der Entwicklung an. Um die Entwicklungskosten verschiedener Spiele sinnvoll vergleichen zu können, zwischen denen mehrere Jahre liegen, sollte man die Inflation stets im Hinterkopf behalten.

Wie schneidet Call of Duty im Vergleich zu anderen Blockbustern ab? Hier einige andere namhafte AAA-Produktionen, bei denen die Entwicklungskosten durchgesickert sind:

The Last of Us 2: etwa 220 Millionen US-Dollar reine Entwicklungskosten

Horizon Forbidden West: etwa 212 Millionen US-Dollar reine Entwicklungskosten

Marvel’s Spider-Man 2 soll ein Budget (wahrscheinlich mit Marketing) von 305 Millionen US-Dollar gehabt haben

Die initiale Version von Cyberpunk 2077 soll etwa 316 Millionen US-Dollar gekostet haben (mit Marketing)

Wenn man sich diese Zahlen anschaut, verwundert es nicht, dass sich in der Top 5 der teuersten Spiele aller Zeiten (via wikipedia.org) jetzt die drei oben genannten Teile der Call-of-Duty-Reihe befinden. Call of Duty: Black Ops Cold War steht dabei – auch inflationsbereinigt – auf Platz 1.

Beachtet bei der Top-Liste:

Mit den GTA- und Red-Dead-Redemption-Reihen von Rockstar fehlen in der Top-Liste zwei der sicherlich teuersten Franchises der Videospiele-Geschichte. Laut eines Leaks soll GTA 6 bereits 2022 unfassbare 2 Milliarden US-Dollar gekostet haben. Leider hüten die Rockstar-Verantwortlichen ihre Interna so gut wie Nonnen ihre Jungfräulichkeit. Es fehlen daher offiziell bestätigte Zahlen.

Obwohl Call of Duty: Black Ops Cold War erst etwas mehr als vier Jahre her ist, sind seitdem vier weitere Teile der Shooter-Reihe erschienen. Schaut man sich die steigenden Entwicklungskosten seit 2015 an, scheint es sehr wahrscheinlich, dass zum Beispiel ein Black Ops 6 von 2024 noch einmal sehr viel teurer gewesen sein dürfte.

Das Crowdfunding von Star Citizen steht aktuell bei über 775 Millionen US-Dollar. Wie viel davon in Bereiche wie Marketing geflossen sind, die nicht zur Entwicklung gehören, ist unklar. Anfang 2024 soll die Verteilung wie folgt gewesen sein: 514 Millionen US-Dollar für Entwicklung versus 116 Millionen US-Dollar für Marketing (via cloudimperiumgames.com)

Was bedeutet das für die Spieler? Derart hohe Entwicklungskosten müssen sich für Entwickler und Publisher natürlich lohnen. Die starke Verbreitung von Service-Elementen wie Mikrotransaktionen über Ingame-Shops oder Battle Pass sind ein Resultat daraus, die steigenden Preise für Vollpreistitel, Premium-Konsolen und Abo-Angebote ein weiteres.

Wer so viel Geld in die Hand nimmt, muss zudem im Normalfall jede Form von Risiko minimieren und eine möglichst große Zielgruppe ansprechen. Allzu viele Innovationen oder mutige Design-Entscheidungen darf man bei Franchises wie Call of Duty daher nicht erwarten. Was den größten Blockbuster-Release von 2025 angeht, fallen die Prognosen sehr positiv aus. Ein Bericht sagt: GTA 6 wird zum Release erfolgreicher, als die zwei größten Filme von 2024 zusammen