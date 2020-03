Der Fortnite-Weltmeister Kyle „Bugha“ Giersdorf (17) erklärt in einem Interview, weshalb er denkt, dass Fortnite immer das beste Battle-Royale-Spiel sein wird. Er erzählt, was das Spiel so einzigartig macht.

Wer ist Bugha? Bugha zählt zu den besten Fortnite-Profis der Welt. Er gewann die Fortnite-Weltmeisterschaft (2019) im Solo und nahm das hohe Preisgeld von 3 Millionen Dollar mit nach Hause.

Dies blieb aber nicht sein einziger Erfolg, denn der junge Profi hat an vielen Fortnite-Turnieren teilgenommen und dort oft hohe Platzierungen erreicht.

Alle seine Erfolge wurden auf der Seite: fortnite-esports.gamepedia aufgelistet.

Bugha hält Fortnite für bestes Battle-Royale

Was begeistert den Weltmeister so an Fortnite? In einem Interview mit ESPN Esports erzählte der Fortnite-Profi, was ihn so am Spiel begeistert. Das Battle-Royale-Spiel mit seinen einzigartigen Mechaniken zog ihn in den Bann.

YouTube-Video zum Interview von Bugha mit ESPN

Mobile-User spulen bitte auf 4 Minuten und 57 Sekunden vor

Fortnite erinnerte Bugha an den Modus „Search and Destroy“ von dem Spiel Call of Duty, den er sehr mochte. Außerdem gefällt es ihm, sich gegen alle anderen Spieler durchzusetzen.

„Mir gefiel die Vorstellung der letzte auf dem Schlachtfeld zu sein und jeden Gegner zu eliminieren.“ Bugha im Interview mit ESPN

Was Fortnite aber so einzigartig für den Weltmeister macht, ist das Bauen im Spiel. Es bietet den Spielern viele verschiedene Möglichkeiten sich im Spiel gegen Gegner zu messen.

Das Bauen macht Fortnite aus und ist ein fester Bestandteil. Hier seht ihr, ein paar Bau-Tipps, damit ihr euch gegen Gegner schützen könnt.

„Ich dachte das Bauen und Editieren sei so cool, weil ich noch nie ein Spiel gespielt hatte, das es ermöglichte, seine eigenen Mechaniken durchzuführen und Dinge zu erschaffen.“

Seine eSports-Karriere startete ebenfalls mit Fortnite. Seit dem sei es sein „Job“, sagt der junge Profi.

Andere Battle-Royale-Spiele haben keine Chance

Würde Bugha Fortnite gegen andere Spiele tauschen? Der Profi hat schon andere Battle-Royale-Spiele ausprobiert wie Fortnite-Konkurrenten Apex Legends und CoD Warzone.

Bisher kann ihn aber kein Battle-Royale von Fortnite weglocken und das scheint auch in naher Zukunft nicht zu passieren.

„Ich denke diese Spiele haben schon vieles an sich, aber in meinem Herzen wird Fortnite immer das Beste sein.“

Das Bauen würde Fortnite so einzigartig machen, dass es sich immer von anderen Battle-Royales abheben würden, auch in der kompetitiven Szene.