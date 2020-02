Fortnite-Streamer werden immer bekannter. Die Twitch-Streamer Bugha und TimTheTatman waren in den Werbungen des größten Sportevents des Jahres zu sehen: Dem Super Bowl 2020. Wir zeigen euch die Auftritte der 2 Streamer.

Was ist das für ein Event? Am Montag den 3. Februar 2020 0:30 Uhr (Deutscher Zeit) startete der Super Bowl 2020. Dieser fand in Miami statt.

Die NFL-Teams Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers traten gegeneinander im 54. Super Bowl an. In Fortnite wurde dieses Football-Event ebenfalls gefeiert.

Es gab Football-Skins Varianten und sogar einen NFL-Modus.

Twitch-Streamer haben einen Auftritt beim Super Bowl 2020

Welche Twitch-Streamer waren zu sehen? Die Fortnite-Stars Kyle „Bugha“ Giersdorf and Timothy „TimTheTatman“ Betar hatten beide spezielle Auftritte beim Super Bowl 2020.

Sie waren in den Werbungen zu sehen, die während den Pausen des Events gezeigt wurden. Das ist eine ziemlich große Sache, da es eines der größten Events des Jahres ist und Geschäfte Millionen investieren, um ihre Werbung dort abspielen zu lassen.

Fortnite-Weltmeister Bugha sagt: „Banane“

Der Fortnite-Weltmeister Kyle „Bugha“ Giersdorf war in einer Werbung von Sabra, einer Firma für Hummus, zu sehen. Sein Auftritt dauerte allerdings nur wenige Sekunden.

Er war ganz in Gelb gekleidet und spielte an einem Controller. Das einzige Wort das er sagte war „Banane“.

In diesem Video sieht man die vollständige Werbung, in der Bugha (ab der 19. Sekunde) auftaucht:

Der Twitch-Streamer postete den Ausschnitt seines Auftritts auf Twitter. Dort kann man ihn klar erkennen:

Streamer TimTheTatman hatte ebenfalls einen Auftritt

Der Twitch-Streamer Timothy „TimTheTatman“ Betar war ebenfalls bei einer Werbung des Super Bowls 2020 zu sehen. Dabei handelte es sich sogar um die Intro-Werbung des Super Bowls.

Zu sehen war TimTheTatman auf einem Traktor. Er ruft einem vorbei rennenden Kind zu: „Bring ihn nachhause Junge!“. Gemeint ist der Football, der von dem Jungen bis zum Stadion getragen wird.

Hier in diesem Video sieht man die vollständige Werbung, bei der Tim zu sehen ist (ab der 22. Sekunde):

Was bedeutet dieser Auftritt für die Welt der Streamer und Profi-Spieler? Das diese beiden Twitch-Streamer bei einem so großen Event auftreten durften zeigt, was die besten Streamer in den nächsten Jahren erwarten könnte.

Die Welt des eSports breitet sich immer weiter in den normalen Alltag aus. Sogar Schulen in Amerika sollen bald eSports als Teil des Unterrichts anbieten.

Wenn das so weiter geht, werden wir wohl bald eSports als Teil der bekannten Sportkategorien sehen. Aber auch für Streamer sieht es rosig aus, da sie mehr Leute erreichen könnten, wenn sie bei solchen Events eingebunden werden.

Fortnite ist auf gutem Weg für den „richtigen eSport“: