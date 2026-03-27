Bridgerton Staffel 5: Alle Infos zum Trailer, Release, Cast

Die Geschichte der Bridgertons geht auch in Staffel 5 der Serie auf Netflix weiter. MeinMMO verrät euch alles zum Trailer, Release und Cast.

Was ist Bridgerton für eine Serie? Im Mittelpunkt von Bridgerton steht die gleichnamige Adelsfamilie aus dem England des frühen 19. Jahrhunderts. Mutter Violet Bridgerton versucht nach bestem Wissen und Gewissen, ihre acht Sprösslinge möglichst gewinnbringend zu verheiraten. Allerdings sollen die (teilweise schon erwachsenen) Kinder nicht einfach irgendjemanden ehelichen – es soll eine Liebeshochzeit sein.

In der sich aktuell in Produktion befindenden fünften Staffel wird die dritte Tochter Francesca die Hauptrolle spielen. Im 6. Buch der gleichnamigen Vorlage verliebt sie sich in Michael Stirling, den Cousin ihres frisch verstorbenen Ehemanns John.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen bekannt sind. Das Inhaltsverzeichnis findet ihr hier:

Bridgerton Staffel 5: Trailer

Gibt es einen Trailer zu Bridgerton Staffel 5? Nein, einen ganzen Trailer hat man bisher nicht veröffentlicht. Im Zuge der Ankündigung zur 5. Staffel gab es aber einen kurzen Teaser, den ihr hier sehen könnt:

Bridgerton Staffel 5: Alle Infos rund um Release und Stream

Wann wird Bridgerton Staffel 5 erscheinen? Bisher ist kein offizielles Release-Datum bekannt. Mit dem Teaser kündigt man an, dass sich die 5. Staffel in Produktion befindet.

Zwischen der 3. und 4. Staffel lagen etwas weniger als 2 Jahre.

Wer streamt Bridgerton Staffel 5? Wie auch die vorherigen Staffeln wird Bridgerton Staffel 5 exklusiv auf Netflix erscheinen. Ihr braucht also ein Abo beim Streamer.

Da die Serie bisher nicht physisch erschienen ist, kann man davon ausgehen, dass es auch zu Staffel 5 keinen Release auf DVD oder Blu-ray geben wird.

Bridgerton Staffel 5: Alle Infos rund um Cast und Handlung

Wer ist in Bridgerton Staffel 5 dabei? Bisher gibt es keine offizielle Liste mit Schauspielern, die in Staffel 5 zurückkehren werden, bei manchen Darstellern ist es aber ziemlich wahrscheinlich.

Hannah Dodd als Francesca Stirling

Masali Baduza als Michaela Stirling

Mögliche Rückkehrer:

Ruth Gemmell als Violet Bridgerton

Claudia Jessie als Eloise Bridgerton

Luke Thompson als Benedict Bridgerton

Nicola Coughlan als Penelope Bridgerton

Luke Newton als Colin Bridgerton

Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton

Simone Ashley als Kate Bridgerton

Yerin Ha als Sophie Bridgerton

Florence Hunt als Hyacinth Bridgerton

Will Tilston als Gregory Bridgerton

Was ist die Handlung von Bridgerton Staffel 5? In der 5. Staffel von Bridgerton geht es um Francesca Stirling. In Staffel 4 verlor sie ihren Ehemann. 2 Jahre nach diesem Ereignis soll die 5. Staffel ansetzen. Francesca möchte wieder heiraten, doch die Rückkehr von Johns Cousine Michaela bringt für sie Gefühlschaos mit und die Frage, ob sie ihren neuen Gefühlen folgen soll.

Die 5. Staffel basiert auf dem 6. Buch der Reihe von Julia Quinn. Bereits bei der Figur Michaela unterscheidet sich die Netflix-Serie stark vom Buch, denn dort ist Michaela keine Frau, sondern der Cousin Michael. Somit erzählt die 5. Staffel auch vom ersten queeren Hauptpaar der Serie.

Fans der Adel-Serie können sich also auch in Zukunft auf weitere Geschichten aus der Bridgerton-Familie freuen. Die Netflix-Serie unterscheidet sich an einigen Stellen aber auch von den Büchern: Die 10 wichtigsten Unterschiede in Bridgerton zwischen Buch und Serie, die den 1. Teil von Staffel 4 verändern