Wednesday Staffel 3: Start, Trailer und Besetzung – Alle Infos zur neuen Staffel auf Netflix

Der Überraschungshit Wednesday war ein großer Erfolg für Netflix. Nachdem im Sommer 2025 die 2. Staffel gestartet ist, kündigte Netflix direkt die 3. Staffel der Serie an. Alles zu Release, Trailer und der Besetzung erfahrt ihr bei MeinMMO.

Update: Der Artikel wurde am 26.11.2025 mit der Besetzung von Tante Ophelia aktualisiert.

Was ist Wednesday? Wednesday ist ein Spin-off der Addams Family und fokussiert sich auf Wednesday Addams, die wegen ihres Verhaltens auf der Schule Nevermore landet.

Da ist sie nicht nur mit neuen Freunden und Schulfächern konfrontiert. Feinde und Gefahren, die mit der Vergangenheit ihrer Familie zu tun haben, bedrohen ihre Sicherheit.

Wann ist der Release-Termin für Wednesday Staffel 3? Bisher ist der genaue Release von Wednesday Staffel 3 nicht bekannt. Im August 2025 gab Netflix bekannt, dass die Serie mit Staffel 3 fortgeführt wird.

Ursprünglich sollte die Produktion der 3. Staffel schon im Herbst 2025 beginnen, aber wie The Economic Times berichtet, soll die Produktion erst im 2. Quartal 2026 beginnen. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass die 3. Staffel 2026 erscheint.

Zwischen der ersten und zweiten Staffel lagen fast 3 Jahre.

Den Trailer zu Staffel 2 findet ihr hier:

Gibt es einen Trailer zu Wednesday Staffel 3? Netflix hat am 23.02.2026 einen ersten Teaser zur 3. Staffel veröffentlicht. Ihr könnt ihn hier sehen:

Wednesday Staffel 3: Stream und Besetzung

Wer streamt Wednesday Staffel 3? Bisher ist Wednesday Staffel 3 noch nicht erschienen. Da Netflix die Serie produziert, wird sie auch dort zum Release streambar sein.

Besetzung und Cast: Wer spielt in Wednesday Staffel 3 mit? Jenna Ortega wird erneut die Hauptrolle als Wednesday übernehmen. In der offiziellen Ankündigung von Netflix wird davon gesprochen, mehr von der Addams Family zu sehen.

Man kann also davon ausgehen, dass auch die Schauspieler, die die Familienmitglieder spielen, zurückkehren.

Über ein neues Familienmitglied wissen wir mittlerweile Bescheid. Wie Deadline berichtet, wird Eva Green die Rolle der Tante Ophelia übernehmen. In der 2. Staffel war sie ein ständig erwähnter Charakter. Ihren Rücken konnte man bereits im Finale der letzten Staffel sehen.

Dank des ersten Teasers weiß man mittlerweile auch, dass Winona Rider in Staffel 3 eine Rolle übernehmen wird. Sie spielt die noch unbekannte Figur Tabitha.

Wednesday Staffel 3: Handlung

Was ist zur Handlung von Wednesday Staffel 3 bekannt? Bisher weiß man auch hier noch nichts. Wie schon in den vorherigen beiden Staffeln sollen die bekannten Charaktere weiter beleuchtet werden. Außerdem soll die Welt rund um Nevermore und der Addams Family erweitert werden. Dazu sollen auch wieder die Geheimnisse der Familie eine Rolle spielen.

Bis es so weit ist und mehr Informationen ans Tageslicht gelangen, kann es noch dauern. Bis dahin könnt ihr euch aber mit der 2. Staffel von Wednesday auf Netflix vergnügen. Alle Informationen dazu findet ihr hier: Wednesday Staffel 2: Start, Trailer, Besetzung – Alle Infos zur neuen Staffel auf Netflix