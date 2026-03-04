Bridgerton: Wer ist die neue Lady Whistledown? – Die 10 besten Theorien im Ranking

Das Finale von Bridgerton Staffel 4 hielt eine große Überraschung bereit: es gibt eine neue Lady Whistledown. Doch wer könnte hinter der mysteriösen, neuen Verfasserin stecken?

Wie ist es im Buch? In der Buchvorlege zu Bridgerton gibt es keine weitere Lady Whistledown. Stattdessen wird Penelopes Identität erst deutlich später enthüllt. Im offiziellen Bridgerton Podcast (via Netflix) erklärt Showrunnerin Jess Brownell:

Penelope war Quila Quinns Whistledown, deshalb wussten wir, dass wir mit der Enthüllung nicht wirklich lange spielen konnten, weil Leute die Lösung einfach googeln konnten. Doch jetzt haben wir die Möglichkeit, mit den Erwartungen der Zuschauer zu spielen.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Im Interview (via russh.com) verrät Brownell, dass bereits in Staffel 4 Hinweise, aber auch falsche Fährten zu Whistledowns Identität eingebaut wurden. Dabei habe man besonders darauf geachtet, die Auflösung am Ende nicht völlig absurd wirken zu lassen. Es wird also nicht plötzlich ein neuer Charakter um die Ecke kommen, mit dem niemand gerechnet hat.

Basierend darauf können wir schon jetzt einige Spekulationen anstellen, um wen es sich möglicherweise handeln könnte.

Dennoch handelt sich lediglich um Mutmaßungen der bescheidenen Verfasserin. Ich bitte daher um Verzeihung, sollte sich keine der aufgestellten Theorien bewahrheiten. Lasst uns nun also mit den Spekulationen beginnen, angefangen mit der unwahrscheinlichsten Kandidatin:

Platz 10: Penelope Bridgerton

Die wohl langweiligste, dadurch aber auch irgendwie überraschendste Lösung wäre es, Penelope erneut zu Lady Whistledown zu machen. Ihr Problem bestand vor allem darin, dass sie nach ihrer Enthüllung nicht mehr im Verborgenen agieren und somit auch keinen interessanten Klatsch mehr auftreiben konnte. Ihr Ende als Whistledown glaubhaft zu fälschen, nur um dann wieder im Geheimen zurück zu kommen, wäre ein wirklich ausgefuchster Plan. Im Ergebnis würde das sogar zum Buch passen, da es hier ja auch keine neue Autorin gibt.

Auf der anderen Seite scheint Penelope doch sehr stark unter dem Druck und der Verantwortung ihrer Klatsch-Kolume gelitten zu haben. Sie wirkt aufrichtig erleichtert, endlich an etwas Anderem arbeiten zu können.

Als angeheiratete Bridgerton ist sie außerdem nicht länger auf das zusätzliche Einkommen angewiesen. Ich halte es daher für ziemlich unwahrscheinlich, dass wir Pen erneut als Whistledown erleben werden.