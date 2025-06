Der Chef von Borderlands 4 preist eine Collector’s Edition für 130 Euro an, aber die enthält nichtmal das Spiel

Der Preis von Borderlands 4 beschäftigte zuletzt den CEO der Firma und die Community gleichermaßen. Der neue Shooter kostet zwar nicht mehr als sein Vorgänger, doch eine neue Edition für 130 Euro ärgert die Community.

Was hat es mit dem Preis auf sich? Die Debatte um den Preis von Borderlands 4 geht in die nächste Runde. Zuletzt wurde bekannt, dass Borderlands 4 in den USA, die magische Preisgrenze von 80 US-Dollar nicht erreicht und bei 69,99 US-Dollar wie beim Vorgänger bleibt.

In Deutschland kostet die teuerste Edition dennoch 129,99 € und enthält DLCs sowie Skins und Outfits für die Charaktere im Spiel. Der CEO hat nun eine neue, zusätzliche Collector’s Edition für 130 € vorgestellt, die nicht mal das Spiel enthält.

Kann man in Borderlands 4 bis zum Mond reisen?

130 Euro für Merchandise

Was hat der CEO vorgestellt? Borderlands 4 hat in den USA noch eine vierte vermeintliche Edition, die umgerechnet etwa 130 € kostet. Das vom CEO als Collector’s Edition vorgestellte Bundle „Borderlands 4 ECHO-4“ gibt es exklusiv bei GameStop in den USA.

In einem Post auf X.com schreibt Randy Pitchford: „Die Collector’s Edition von Borderlands 4 kann bei GameStop vorbestellt werden. Sie ist ziemlich cool und wird wahrscheinlich schnell ausverkauft sein, also holt sie euch, wenn ihr daran interessiert seid.“

Enthalten sind dort:

ECHO-4 Statue : Eine 20 cm große Nachbildung des Drohnen-Begleiters ECHO-4 aus Borderlands 4. Sie kann zur Dekoration aufgestellt werden, und ihre Augen leuchten, wenn sie über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit Strom versorgt wird.

: Eine 20 cm große Nachbildung des Drohnen-Begleiters ECHO-4 aus Borderlands 4. Sie kann zur Dekoration aufgestellt werden, und ihre Augen leuchten, wenn sie über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit Strom versorgt wird. Kammer-Symbol-Halskette : Eine verchromte Halskette mit dem Kammer-Symbol aus Borderlands, die an einer 50 cm langen Edelstahlkette befestigt ist.

: Eine verchromte Halskette mit dem Kammer-Symbol aus Borderlands, die an einer 50 cm langen Edelstahlkette befestigt ist. Karte von Kairos : Eine 43 cm große Polyesterkarte, die den Planeten Kairos aus Borderlands 4 darstellt. Sie zeigt die vier verschiedenen Regionen des Planeten.

: Eine 43 cm große Polyesterkarte, die den Planeten Kairos aus Borderlands 4 darstellt. Sie zeigt die vier verschiedenen Regionen des Planeten. Set aus 4 doppelseitigen Lithographie-Kunstdrucken : Dieses Set enthält vier Kunstdrucke im Format 20 cm x 25 cm. Sie zeigen die neuen Vault-Jäger aus Borderlands 4 – Vex, Rafa, Harlowe und Amon – und sind beidseitig bedruckt.

: Dieses Set enthält vier Kunstdrucke im Format 20 cm x 25 cm. Sie zeigen die neuen Vault-Jäger aus Borderlands 4 – Vex, Rafa, Harlowe und Amon – und sind beidseitig bedruckt. SHiFT Code für 5 Goldene Schlüssel in Borderlands 4: Ein beiliegender SHiFT Code, der im Spiel Borderlands 4 eingelöst werden kann. Er gewährt fünf Goldene Schlüssel, mit denen die Goldene Truhe im Spiel geöffnet werden kann, um zufällige Ausrüstung zu erhalten, die dem Charakterlevel entspricht.

Was fehlt, ist das Spiel selbst und jegliche DLCs oder Skins im Spiel. Die vermeintliche Collector’s Edition für 130 € kostet so viel wie die Borderlands 4 Super Deluxe Edition auf Steam, doch selbst echte Fans müssen sich das Spiel noch zusätzlich kaufen.

Wie reagieren die Fans auf das Bundle? Nach der Debatte um den Preis ärgern sich die Fans jetzt, dass die Collector’s Edition nicht mal das Grundspiel enthält. Auf X.com machen die Fans ihrem Frust Luft:

Byrd sagt auf X.com: „Dass das Basisspiel nicht enthalten ist, ist ziemlich mau, aber ich muss sagen, das ist eine coole Statue. Können wir beim Fan-Fest Schere, Stein, Papier spielen, damit ich eine davon gewinne?“

Ki11er Six schreibt auf X.com: „Moment… warum ist das Spiel NICHT dabei?“

Soul ist ratlos auf X.com: „Die Borderlands 4 Collector’s Edition enthält Borderlands 4 nicht? Das muss man mir erklären.“

Kodeations fragt auf X.com: „Ich bin etwas verwirrt, warum das Spiel nicht enthalten sein sollte, selbst wenn es den Preis des Bundles erhöhen würde?“

Die Erklärung findet sich dabei auf Reddit. Dort erklärt Nutzer Magnon: „Sie tun das heutzutage oft nicht mehr, damit man am Releasetag spielen kann, egal ob die Collector’s Edition angekommen ist oder nicht. Irgendwie komisch, aber viele Leute wollen sofort spielen.“

Tatsächlich kommt das immer wieder vor. Auch die Titel Battlefield 1, Fallout 76 und Diablo 4 haben besondere Boxen ohne Hauptspiel verkauft. Bei Borderlands 4 ist die Collector’s Edition -Bezeichnung des Chefs Randy Pitchford wohl aber etwas irreführend.

Statt Collector’s Edition sollte das Produkt wohl eher Merchandise-Bundle oder Collector’s Box heißen und wird auch als solches von GameStop offiziell verkauft. Auf der Produktseite von GameStop steht nicht, dass das Bundle eine Collector’s Edition sein soll, auch wenn der CEO sie so anpreist.

Ob die echten Fans von Borderlands 4 bei dem Merchandise-Bundle zuschlagen werden, oder ob auch hier der Preis zur großen Abschreckung wird, bleibt noch offen. Eine Sache will Borderlands 4 definitiv besser machen als der Vorgänger: Borderlands 4 verspricht, dass sie den Loot viel besser hinbekommen als bei Teil 3: Das ist ihr Plan