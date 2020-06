Vergangene Woche wurde der große Juni-Patch in Borderlands 3 auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun ist aber klar: Noch diese Woche kommt er mit all seinen Inhalten ins Spiel.

Wann kommt der Patch? Das große Juni-Update für Borderlands 3 kommt diese Woche am Donnerstagabend. Damit erscheint es exakt eine Woche später, als ursprünglich geplant.

Das wurde zwar nicht in einer offiziellen Mitteilung erklärt, doch der Twitterkanal der Entwickler bestätigte dies in mehreren Antworten an nachfragende Fans:

Guardian Takedown drops this Thursday! — Borderlands 3 (@Borderlands) June 9, 2020

Der Patch sollte eigentlich am 4. Juni online gehen, wurde aber aufgrund der aktuellen Lage in den USA vorerst verschoben. Nun steht er, mit einer Woche Verspätung, an.

Aber was steckt drin?

Guardian Takedown soll Spieler fordern

Das steckt im Patch: Das große Highlight ist der Start des Events „Takedown at the Guardian Breach“. Wer bereits Maliwan Takedown gespielt hat, weiß: Den durchzuspielen wird kein Zuckerschlecken,

Der Takedown stellt eine neue Endgame-Herausforderung für vollständige Viererteams dar. Die Gegner werden stark, die Belohnungen sollen es aber wert sein. Neben neuen Gegnertypen sollen euch auch Platforming-Sequenzen und Rätsel erwarten. Außerdem findet das Ganze in verringerter Schwerkraft statt.

Der Takedown wird hart

Zusätzlich sind viele wichtige Verbesserungen an den Patch gebunden. Der gehört nämlich zum Zwei-Phasen-Plan der Entwickler, nervige Probleme aus dem Spiel zu tilgen. Die kamen vor allem mit dem großen Mayhem-Modus-Update ins Spiel, das zwar viele neue Modifikatoren, Schwierigkeitsstufen und Ausrüstungsteile mitbrachte, aber auch viele Bugs.

So sollen unter anderem die Gegnerstärke auf hohen Mayhem-Stufen angepasst und die Balance von Waffen überholt werden. Auch an der Performance kündigte Gearbox Besserungen an.

Der Takedown dürfte jedenfalls die perfekte Gelegenheit bieten, sich ein bisschen an schwierigen Gegnern zu versuchen, bevor es Ende des Monats in den Wilden Westen geht. Dann steht nämlich der dritte Borderlands-3-DLC an.