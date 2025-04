Während die Börse abstürzt, zeigt der älteste Investor der Welt, wie man 2025 trotzdem Rendite macht

Warren Buffett gehört zu den bekanntesten Investoren der Welt. In den letzten Tagen verloren viele Personen viel Geld. Doch Buffet hat auf die richtige Strategie gesetzt und sogar Gewinne erwirtschaftet.

Um wen geht es? Warren Buffett gilt als bekanntester und erfolgreichster Investor der Welt. Mit seiner Firma Berkshire Hathaway hat er über Jahrzehnte hinweg ein Imperium aufgebaut und sich als einer der einflussreichsten Finanzakteure weltweit etabliert. Mit über 90 Jahren ist er auch nicht mehr der Jüngste. Das hindert ihn aber nicht daran, sich täglich von Cola und Fastfood zu ernähren.

Doch während es gerade an der Börse für viele reiche Unternehmer und Anleger kriselt, hat Buffett mit seiner Firma sogar Gewinn erwirtschaftet.

Verluste für Musk, Zuckerberg und Co, aber Gewinne für Buffett und seine Anleger

Wie sieht es aktuell aus? Die Auswirkungen der von den USA angekündigten Zölle haben vor allem Tech-Firmen getroffen. Elon Musk hat seit Jahresbeginn 130 Milliarden US-Dollar und Jeff Bezos 45,2 Milliarden US-Dollar verloren. Mark Zuckerberg hat im Jahr 2025 bisher 28,8 Milliarden Dollar Verlust erlitten.

Anders sieht es jedoch bei Warren Buffett aus, denn er ist von den starken Verlusten weitgehend verschont geblieben. Die Aktien der Klasse B von Berkshire Hathaway sind in diesem Jahr sogar um 7,7 % gestiegen, obwohl sie in der letzten Woche infolge des allgemeinen Rückgangs an den internationalen Aktienmärkten eine leichte Korrektur erlitten (via xataka.com).

Was hat Buffet anders gemacht als die Konkurrenz? Im Gegensatz zur Konkurrenz hat Buffet seine Aktien stärker aufgefächert und vor allem in Sektoren investiert, die weniger stark von Importen abhängig und vor allem in den USA tätig sind. Dazu gehören unter anderem Versicherungen, Energie- und Transportfirmen. Zusätzlich investierte er Anlegergelder in kurzfristige Staatsanleihen, wo die Rendite in den letzten Monaten gestiegen ist.

Buffett selbst erklärte in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre im Februar, dass nur die Staatsanleihen eine „vorhersehbare Rendite“ und einen wirksamen Schutz gegen Marktschwankungen bieten. Bereits 2006 erklärte er in einem Artikel in der New York Times, dass er fast ausschließlich amerikanische Aktien gekauft habe und sein persönliches Vermögen fast ausschließlich aus diesen bestehe.

