Einer der größten Aktionäre von Apple ist 94 Jahre alt und ernährt sich von Cola und McDonalds – Ärzte rätseln, warum Warren Buffet noch lebt

Warren Buffett ist mit 94 Jahren einer der größten Aktionäre von Apple. Trotz seines Einflusses auf den Aktienmarkt und seines Vermögens überrascht er die Welt mit seinem ungewöhnlichen Lebensstil. Er ernährt sich täglich von Fast Food, legt jedoch viel Wert auf genügend Schlaf und wenig Stress.

Das ist Warren Buffett: Warren Buffett gehört zu den größten Aktionären von Apple. Er sorgte kürzlich mit einer großen Entscheidung an der Wall Street für Aufregung: der Verkauf von mehr als 50 % seiner Apple-Anteile, die einen Wert von über 500 Millionen Dollar haben.

Mit seiner Firma Berkshire Hathaway hat er über Jahrzehnte hinweg ein Imperium aufgebaut und sich als einer der einflussreichsten Finanzakteure weltweit etabliert. Auch ist seine Rolle als langfristiger Apple-Investor bemerkenswert: Durch seine Beteiligung an dem Tech-Riesen trug er maßgeblich zu dessen Erfolg bei. Neben Apple hat er auch Anteile an Coca-Cola und Domino’s Pizza, was seine vielfältige Investmentstrategie unterstreicht.

5 Dosen Cola und ein McDonald’s-Menü jeden Tag

Was steckt hinter seinem Lebensstil? Trotz seines Alters von 94 Jahren und seines beachtlichen Erfolgs ist Warren Buffett auch für seine außergewöhnliche Ernährung bekannt. Buffett erklärte in einem Interview (via Fortune), dass er bei seinen Recherchen herausfand, dass die niedrigste Sterblichkeitsrate bei Kindern im Alter von sechs Jahren liegt. Daher beschloss er, wie ein Sechsjähriger zu essen.

Seit 54 Jahren beginnt er den Tag mit einer klassischen, zuckerhaltigen Coca-Cola. Insgesamt trinkt er täglich etwa fünf Dosen davon. Neben der Cola ist McDonald’s ein fester Bestandteil seines Alltags. Fast täglich geht er zu einem McDonald’s, um dort zu frühstücken:

Wenn die Aktienkurse fallen, bestellt er das Frühstück für 2,95 Dollar (ca. 2,80 Euro)

Wenn sie steigen, wählt er das teurere Menü für 3,17 Dollar (rund 3 Euro).

Aber trotz dieses Ernährungsstils bleibt Buffett erstaunlich fit für sein hohes Alter. Täglich liest er etwa 500 Seiten, arbeitet bis zu zwölf Stunden. Er erwähnte zudem, dass zwei seiner Ärzte sagten, dass er in einer guten Verfassung sei.

Ausreichend Schlaf ist wichtiger als die Ernährung

Immer wieder betont er, dass guter Schlaf für seine Gesundheit von großer Bedeutung sei, mindestens acht Stunden pro Nacht, ohne Ausnahme. Seiner Meinung nach sind guter Schlaf und wenig Stress wichtiger als die Ernährung.

In ähnlicher Weise gibt es auch andere einflussreiche Persönlichkeiten, die ihre eigenen Ansichten darüber haben, was einen gesunden Lebensstil ausmacht. So sagt etwa der Chef einer großen Tech-Firma, er habe 40 Jahre lang 70 Stunden pro Woche gearbeitet und halte dies für einen sinnvollen Weg zum Erfolg. Doch diese Einstellung stößt nicht überall auf Zustimmung.