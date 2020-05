Twitch-Streamer sagt: Er lehnte 13.300$ die Stunde ab, um Community zu schützen

Der Streamer Adam „B0aty“ Lyne ist für seine Streams zum MMORPG Old Runescape auf Twitch bekannt. Er ist aber auch bei Poker unterwegs. Nun sagte er, er habe ein unglaublich lukratives Angebot abgelehnt, weil er persönliche Prinzipien hat: Er spielt Poker auf Twitch, aber kein Blackjack. Er erklärt den Unterschied.

Um diesen Streamer geht es: B0aty ist der mit Abstand erfolgreichste Streamer von „Old Runescape“, einer Classic-Version des ohnehin schon als alt geltenden MMORPGs.

Der Streamer war im letzten Jahr mehr als 2200 Stunden mit „Old Runescape“ auf Sendung, im Schnitt sahen ihm 2275 Leute zu. Daneben spielte er auch WoW und er pokerte.

Wenn er Poker spielte, sahen ihm immer noch 1767 Leute zu, das ist relativ viel für einen internationalen Poker-Streamer.

Das war das Angebot: Laut B0aty brachte ihm seine Poker-Leidenschaft ein Angebot für einen „Sponsored Stream“ auf Twitch ein. Er sagt:

So begründete er die Absage: Der Streamer sagt, seine Regeln fürs Streamen sehen vor, niemals einen Sponsor-Deal einzugehen für ein Spiel, das „House-Odds“ hat: einen Bankvorteil.

Roulette und Blackjack sind „House-Odds“-Glücksspiele, weil die „Bank“ hier einen Gewinnvorteil hat. Während beim Poker alle Spieler gleich behandelt werden, gelten beim Blackjack andere Regeln für den Dealer als für die Spieler. Bei Roulette ist die „0“ ein Sonderfall, weil die weder schwarz noch rot ist und auch zu keinem Drittel gehört.

Der Streamer sagt:

Ich nehme Sponsor-Deals für Poker an, aber bei Poker hat das Haus keinen Vorteil. Das ist ein Spiel, bei dem man besser werden kann. Wenn du all dein Geld beim Poker verlierst, bist du ein beschissener Poker-Spieler. Wenn du all dein Geld beim Blackjack verlierst, ist es genau das, was vorgesehen ist. Denkt mal drüber nach.

Adam „B0aty“ Lyne