Entwickler arbeitete 80 Stunden die Woche und verkaufte sein Auto, schuf einen Überraschungs-Hit auf Steam

Blue Prince eroberte Anfang April die Charts auf Steam. Für viele dürfte das Rätsel-Spiel aus dem Nichts gekommen sein, doch dahinter stecken 8 Jahre Entwicklung.

Um welches Spiel geht es? Blue Prince ist ein Puzzle-Abenteuer, bei dem Spieler ein mysteriöses Anwesen erkunden. Die Anordnung der Räume verändert sich dabei allerdings ständig, wodurch kein Run dem letzten gleicht, wie bei einem Roguelike.

Diese ungewohnte Mischung kommt extrem gut an und ließ Blue Prince quasi über Nacht zum Kritiker-Liebling werden. Selbst andere Entwickler schwärmen von dem Spiel, während das Feedback auf Steam aktuell noch etwas verhaltener ausfällt.

In einem Gespräch mit Jason Schreier hat Tonda Ros, der Entwickler des Indie-Hits, nun Einblicke in die Entstehungsgeschichte gegeben (via Bloomberg, Bezahlartikel).

4 Jahre Balancing

Wie lief die Entwicklung? Die stand zunächst unter keinem guten Stern, denn Ros hatte überhaupt keine Ahnung von Videospiel-Entwicklung und glaubte, man bräuchte Ahnung von Coding sowie einen Haufen Technologie und Software, um überhaupt anzufangen. 2016 stellte er jedoch fest, dass die Entwicklung mit der Spiele-Engine Unity einfacher war als gedacht.

Drei Jahre lang bastelte Ros an seinem Projekt, ehe er mit Art Director Davide Pellino eine weitere Person an Bord holte. Zwei weitere Jahre brauchten sie, nur um die Räume im Spiel zu bauen. Die Entwicklung finanzierte er mit seinen Ersparnissen sowie Einnahmen aus seiner Website Mythic Spoiler, auf der neue Karten zu Magic: The Gathering gepostet werden.

Dennoch musste er Abstriche machen: „Ich würde nicht ganz so weit gehen, zu sagen, dass ich jeden Tag Ramen gegessen habe. Aber ich habe mein Auto gegen ein Fahrrad eingetauscht.“

Auf der anderen Seite kam dem Entwickler seine sparsame Lebensweise zugute: „Ich arbeite 80 Stunden die Woche an diesem Spiel. Ich habe sonst nicht wirklich andere Hobbys oder andere Sachen. Ich zocke Games und ich schaue viele Filme, und das ist es.“

Alles darüber hinaus würde er ins Spiel stecken – so kämen nicht viele Ausgaben zusammen.

2021 gab es wohl bereits eine spielbare Version von Blue Prince, doch Ros verbrachte 4 weitere Jahre mit Balancing, um eine gleichmäßige Verteilung der Puzzles und zufriedenstellende Progression sicherzustellen, sowie etwas, das er „widening the well“ nennt, zu Deutsch: „Den Brunnen erweitern.“

Wie soll es jetzt weitergehen? Die nächsten Monate möchte Ros sich noch nehmen, um Blue Prince weiterhin zu unterstützen und noch etwas mehr Inhalte ins Spiel zu bringen. Danach möchte er sich einem neuen Projekt widmen – was das wird, bleibt aber noch abzuwarten.

Blue Prince erschien am 10. April 2025 auf Steam und genießt dort eine „sehr positive“ Wertung. Bis zum 20. April gibt es 10 % Rabatt.

