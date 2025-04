Ein neues Game ist auf dem Weg der Überraschungs-Hit 2025 auf Steam zu werden und ist jetzt kostenlos bei PS Plus und im Game Pass

Ein neues Spiel ist nicht nur auf einem guten Weg, ein Kandidat für Game of the Year 2025 zu werden, es hat auch bereits einen bekannten Befürworter und Fan, der jetzt schon überzeugt ist. Wer es selbst testen will, kann das auf Steam, mit PS Plus oder dem Game Pass tun.

Von welchem Game ist die Rede? Es handelt sich um das Puzzle-Game „Blue Prince“ von Studio Dogubomb, welches Kritiker bereits überzeugen konnte: Auf Metacritic erhielt das Spiel satte 92 von 100 Punkten und gilt daher als ein „Must-Play“. Im Spiel bewegt ihr euch strategisch durch wechselnde Gänge und Zimmer, erkundet ein mysteriöses Anwesen und versucht die Geheimnisse des Ortes aufzudecken (via Steam).

„Es ist ein unendlich fesselndes Labyrinth voller Drehungen und Wendungen, mit einer Welt, die in deinen Kopf kriecht und sich weigert, ihn zu verlassen, bis du ihr endlich die letzten Geheimnisse entlockt hast“, lautet eine Bewertung der GAMINGbible (via Metacritic).

Gamers Heroes sagt in ihrer Bewertung (via Metacritic): „Das geheimnisvolle Anwesen in Blue Prince lädt zur Erkundung ein und bietet ein einzigartiges Rätselerlebnis in der Spielewelt.“

Aber auch eine weitere namhafte Figur der Spieleindustrie hat ihre eigene Meinung zu dem Überraschungs-Hit.

Hier seht ihr den Trailer zu Blue Prince des Studios Dogubomb:

Blue Prince hat bereits bekannte Unterstützer

Wer ist jetzt schon ein Fan? LocalThunk, der Schöpfer des Spiele-Hits Balatro teilte seinen Respekt gegenüber dem Spiel und dessen Bewertung in einem Post auf X. Hier wendet er sich direkt an den Produzenten der Game Awards, Geoff Keighley:

Geoff, mein Freund, ich hoffe, dass Blue Prince dieses Jahr bei den Game Awards als GOTY (Game of the Year) nominiert wird! Aber im Ernst: Lies dir jede Rezension zu diesem Spiel durch. Die erste kommerzielle Veröffentlichung des Studios! Ich freue mich für sie. -LocalThunk via X

Balatro war selbst ein Überraschungs-Hit des letzten Jahres 2024 und schaffte es als Titel eines kleinen Studios selbst als Game of the Year nominiert zu werden. Eine schöne Geste eines Indie-Entwicklers, die zeigt, dass Indie-Games auch die Aufmerksamkeit des Mainstreams verdienen.

Wie reagiert der Produzent der Game Awards? Geoff Keighley ließ die nette, aber trotzdem fordernde Meinung des Balatro-Entwicklers nicht einfach unbeantwortet im Raum stehen, denn er sei bereits auf das Potenzial von Blue Prince aufmerksam geworden. Er antwortete bereits am selben Tag: „Großartiges Spiel, ich verfolge es schon eine Weile.“

LocalThunk und Geoff Keighley Posts auf X

Wenn euch die Meinung der Kritiker, sowie die von LocalThunk und Geoff Keighley neugierig gemacht hat, könnt ihr ab heute, dem 10. April 2025 Blue Prince auf Steam, im Game Pass oder PS Plus spielen. Wenn ihr mehr zu LocalThunks Spiel Balatro erfahren wollt, und warum der Entwickler trotz seiner aktiven Social-Meida-Präsenz lieber anonym bleiben will, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen: Entwickler vom besten Spiel auf Steam 2024 will nicht erkannt werden, zockt sein eigenes Game anonym in der Öffentlichkeit