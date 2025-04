Entwickler vom besten Spiel auf Steam 2024 will nicht erkannt werden, zockt sein eigenes Game anonym in der Öffentlichkeit

Das Leben im Rampenlicht ist nicht für jeden erstrebenswert. Der Entwickler eines der erfolgreichsten Spiele 2024 auf Steam sieht das ähnlich. Er hält sich bewusst aus der Öffentlichkeit und konnte nur aus diesem Grund eine interessante Erfahrung bei der diesjährigen Game Developers Conference machen.

Von welchem Entwickler ist die Rede? Es handelt sich um LocalThunk, den Schöpfer des Indie-Hits und „Game of the Year 2024”-nominierten Spiels Balatro. Er war aufgrund seiner Anonymität inkognito auf der GDC (Game Developers Conference) unterwegs und sah die Möglichkeit, sein eigenes Spiel in der dafür ausgestatteten Booth zu spielen.

„Sie hatten einen Stand zum Spielen von Balatro aufgebaut, da es für einen Preis nominiert war“, berichtet der Entwickler über seinen Lieblingsmoment der GDC auf Bluesky, „Ich habe eine Weile zugeschaut und es dann selbst ausprobiert.“

Doch seine Skills im Spiel erweckte die Aufmerksamkeit eines umherstehenden Zuschauers.

Weniger Druck statt künstlerischer Verschleierung

Wie reagierten die Zuschauer auf den anonymen Entwickler? LocalThunk berichtet, dass er einen White Stake Run im Spiel „zerstört“ hätte, was als Standardschwierigkeit in Balatro gilt. Ein Zuschauer schien ziemlich beeindruckt und sprach den „unbekannten“ Spieler daraufhin an: „Wow, du musst das schon mal gespielt haben!“

LocalThunk hielt seine Anonymität jedoch weiterhin aufrecht und enthüllte nicht, dass er derjenige war, der das Spiel entwickelt hat: „Könnte man so sagen.“

Er fügt hinzu, dass die Situation auf der GDC das erste und einzige Mal gewesen sei, dass er Fremde gesehen hätte, die sein Spiel im echten Leben spielen. Er habe Balatro bis dahin noch „nie in der freien Wildbahn gesehen“ (via Bluesky).

Warum will der Entwickler unbekannt bleiben? Bevor Balatro mehrere Auszeichnungen und Millionen von verkauften Exemplaren aufweisen konnte, startete das Spiel als Hobbyprojekt des Entwicklers. Er habe sich nie nach der Aufmerksamkeit gesehnt, die ihm der Erfolg von Balatro beschert hat, und seine Anonymität ist daher auch kein Teil einer performativen Verschleierung, wie es andere berühmte Persönlichkeiten wie beispielsweise Banksy sehen. Er wollte einfach in Ruhe gelassen werden, um sein Spiel zu machen und sein Leben zu leben.

In einem Interview mit PC Gamer sagte der Kommunikationsdirektor des Publishers Playstack folgendes über den Entwickler: „LocalThunk ist ohnehin ein Mensch, der Rampenlicht nicht mag, und jetzt ist es noch viel schwieriger, mit diesem Druck umzugehen. Ich denke seine Entscheidung von Anfang an anonym zu bleiben, hilft ihm jetzt auf lange Sicht.“

