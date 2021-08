Neues PvP-Metzelspiel im Stil von Dark Souls startet Open Beta, wirbt mit „Töte sie schnell und grausam“

Mit Blood of Heroes erscheint ein neues PvP-Spiel im Stil von Dark Souls und For Honor. Mit eurem Helden stellt ihr euch in Duellen anderen Spielern oder kämpft in Gruppen um die Herrschaft. Die Open Beta startet schon am 26. August.

Was ist das für ein Spiel? Blood of Heroes wird vom weißrussischen Indie-Studio Vizor Games entwickelt und spielt in einem „düsteren, mittelalterlichen, nordischen Reich.“ Das Spiel setzt voll auf PvP in verschiedenen Modi und auf brutalen Nahkampf.

Der Slogan des Spiels ist bereits „Töte sie schnell und grausam“ – wobei vermutlich die Gegner gemeint sein dürften.

Was sind die Features? Ihr spielt einen der verschiedenen Helden mit seinen eigenen Waffen und Fähigkeiten und kämpft gegen andere Spieler. Dabei prügelt ihr euch in bisher drei bekannten Spielmodi:

Duell – Ein 1-gegen-1-Kampf gegen einen anderen Spieler in der personalisierten Arena; hier könnt ihr auch Freunde herausfordern

Brawl – Ein Deathmatch-Modus für Dreierteams

Domination – 2 Teams aus 5 Spielern treten gegeneinander an und kämpfen um die Herrschaft auf der Map – offenbar ähnlich wie in For Honor

Die Arenen sind eines der Kern-Features des Spiels und sollen angepasst werden können. Durch Beute sollt ihr etwa die Optik und sogar den Aufbau eurer Arena verändern können. Das kann sogar spielrelevante Elemente beinhalten.

Baut ihr etwa mehrere Ebenen in eurer Arena ein, könnt ihr Gegner einfach in ihr Verderben treten, indem ihr sie über eine Kante befördert. Auch das Wetter könnt ihr in eurer Arena verändern.

Der Gameplay-Trailer zur Open Beta von Blood of Heroes.

PvP im Dark-Souls-Stil, Open Beta startet im August

Wie läuft das Spiel ab? Das Kampf-System sieht aus wie eine Mischung aus Dark Souls und For Honor. Ihr kämpft aktiv mit Äxten, Speeren und Schilden, könnt blocken und parieren. Geschick und Timing stehen dabei offenbar im Vordergrund.

Im Gameplay sind Mechaniken wie das „staggering“ aus Dark Souls zu sehen, bei dem Gegner kurz betäubt und so angreifbar werden. Auch das beliebte Feature der Hinrichtungen aus For Honor scheinen eine Rolle zu spielen.

Wann und wo kann ich spielen? Die Open Beta für den PC startet bereits am 26. August. Ihr könnt euch für den Test auf der offiziellen Seite anmelden (via bloodofheroes.online). Das Spiel wird komplett auf Deutsch spielbar sein.

Zu Release wird Blood of Heroes ein Free2Play-Titel für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Ein konkretes Release-Datum steht allerdings noch aus.

Das nordische Fantasy-Setting, in dem Blood of Heroes spielen soll, erfreut sich übrigens in letzter Zeit immer mehr Beliebtheit und hat schon etliche starke Spiele hervorgebracht:

