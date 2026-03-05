Blizzard stellt die neueste Klasse für Diablo 4 vor, kostet 40 Euro, macht euch den teuren DLC mit einem kostenlosen Test schmackhaft

NewsService
2 Min. Nicole Wakulczyk 0 Kommentare Lesezeichen
Blizzard stellt die neueste Klasse für Diablo 4 vor, kostet 40 Euro, macht euch den teuren DLC mit einem kostenlosen Test schmackhaft

In einem aktuellen Livestream hat Blizzard neue Infos und Gameplay zum Warlock präsentiert, der mit der Erweiterung „Lord of Hatred“ in Diablo 4 einzieht. Um euch den DLC schmackhaft zu machen, könnt ihr die andere neue Klasse kostenlos ausprobieren.

Was ist die neue Klasse in Diablo 4? Die zweite neue Klasse ist der Warlock (Hexenmeister). Dabei handelt es sich um finstere Zauberwirker, die Dämonen ihrem Willen unterwerfen. Ihre Macht beziehen sie direkt aus der Hölle, beschworen durch Rituale, Alchemie und dunkle Zauberkunst.

Der Hexenmeister nutzt die unheiligen Mächte der Hölle gegen sie selbst und agiert damit als Verkörperung teuflischer Vergeltung, quasi das dunkle Gegenstück zum Paladin. Mehr zu dem Warlock und seinen Fähigkeiten erfahrt ihr in unserer Übersicht.

So teuer ist der Warlock: Um den Warlock, und auch den Paladin, in Diablo 4 zocken zu können, müsst ihr mindestens die Standard-Edition der Erweiterung „Lord of Hatred“ für 40 Euro erwerben. Den Paladin könnt ihr euch kommende Woche allerdings kostenlos anschauen.

Im Livestream hat Blizzard den Warlock am 5. März 2026 detailliert vorgestellt, inklusive Gameplay-Trailer:

Blizzard präsentiert den neuen Warlock in Diablo 4 im Gameplay-Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Blizzard stellt die neueste Klasse für Diablo 4 vor, kostet 40 Euro, macht euch den teuren DLC mit einem kostenlosen Test schmackhaft Der Warlock aus Diablo 2 hat jetzt ein eigenes Musikvideo, und euer liebster alter weiser Mann sitzt an den Drums Spieler meinen, Diablo 4 sei gerade so gut wie noch nie und ein Feature sticht besonders hervor Dutzende Paladine in Diablo 4 entdecken erst nach 250 Paragon ein wichtiges Detail für ihren Build – Dabei ist es direkt vor ihrer Nase Blizzard bringt endlich das Feature, das alle seit Release von Diablo 4 fordern, sorgt direkt für Meckereien Spieler sagen, Diablo 4 fühlt sich so gut wie nie an: Bietet bald einzigartige Inhalte, anstatt nur die Konkurrenz zu kopieren Diablo 4 schenkt euch mit Season 12 Belohnungen, wenn ihr genügend Gegner in kurzer Zeit plattmacht Eine der aktuell stärksten Klassen in Diablo 4 bekommt in Season 11 das wohl schwächste neue Unique Experte verrät Tipps, wie ihr am schnellsten an Chaos-Uniques in Diablo 4 kommt Blizzard passt die Designs aus Diablo 4 für China an, macht aus düsteren Skeletten klobige Steinblöcke Spieler will wissen, ob Diablo 4 das richtige Spiel für seinen 71-jährigen Papa ist, bekommt eindeutige Antwort OP-Build in Diablo 4 macht so viel Schaden, dass Spieler rätseln, was das überhaupt für absurde Zahlen sind

Kostenlos Paladin testen zum Season-Start

Wie kann ich den Paladin kostenlos testen? Über ein „Free Trial“ habt ihr die Möglichkeit, euch den Paladin in Diablo 4 genauer anzuschauen. Der Testzeitraum läuft vom 11. bis zum 18. März 2026 (18 Uhr deutscher Zeit) auf Battle.net, Xbox und PlayStation. Der Testzeitraum startet somit zeitgleich mit Season 12, die als Überbrückung zum DLC dient und daher nur sieben Wochen dauert.

Wenn ihr den Paladin während des Free Trials bis Stufe 25 spielt und „Lord of Hatred“ im Vorverkauf erwerbt, könnt ihr euren Fortschritt und den Charakter direkt übernehmen. Sobald ihr den DLC vorbestellt, könnt ihr den Paladin in Diablo 4 spielen.

Paladine, insbesondere Kreuzritter, sind die erklärten Erzfeinde von Mephisto, der für viel Unheil auf Sanktuario gesorgt hat. Ihr Ziel ist es, seine Verderbnis vollkommen zu beseitigen. Damit bildet er das moralische und spielerische Gegenstück zum Warlock, der die teuflische Vergeltung verkörpert. Der Paladin nutzt die einzigartige Klassen-Mechanik der Schwüre. Diese ermöglichen euch verschiedene Spielstile, die ihr flexibel und jederzeit anpassen könnt.

Mehr zu Diablo 4:
Mehr zum Thema
Die Community von Diablo 4 schreit nach dem Paladin, aber was kann der eigentlich?
von Benedict Grothaus
Mehr zum Thema
Spieler vergleichen das neue Gebiet aus Diablo 4: Lord of Hatred mit dem 1. DLC, meinen: Skovos wird 25 % größer als Nahantu
von Benedict Grothaus

Wann kann ich den Warlock spielen? Den Warlock könnt ihr hingegen erst zum offiziellen Release des „Lord of Hatred“-DLCs ab dem 28. April 2026 spielen. Die Klasse basiert auf dem Attribut Willenskraft und beschwört mächtige Dämonen als Unterstützung auf dem Schlachtfeld. Zudem ist er die einzige Klasse, die zwei Ressourcen nutzt: Zorn und Dominanz. Während normale Fertigkeiten Zorn verbrauchen, kosten das Beschwören und die speziellen Fähigkeiten der Dämonen Dominanz. Der Warlock ist die zweite Klasse, die mit der Erweiterung erscheint. Mehr zum DLC erfahrt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4: Lord of Hatred – Alle wichtigen Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt

Quelle(n): Blizzard
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Diablo 4: Lord of Hatred – Alle wichtigen Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt

Diablo 3 Titel title

Viele Diablo-Fans würden D3 am liebsten vergessen, doch laut Blizzard hat es immer noch „Millionen von Spielern“

lilith diablo 4 titel

Lilith aus Diablo 4 ist eine fiese Dämonin, aber Fans meinen: Sie hatte recht, bringt sie zurück

körpertypen diablo 4 necro titel

Spieler meckern regelmäßig über teure Skins in Diablo 4, aber für ein Feature würden sie trotzdem Geld ausgeben

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx