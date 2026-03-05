Blizzard stellt die neueste Klasse für Diablo 4 vor, kostet 40 Euro, macht euch den teuren DLC mit einem kostenlosen Test schmackhaft

In einem aktuellen Livestream hat Blizzard neue Infos und Gameplay zum Warlock präsentiert, der mit der Erweiterung „Lord of Hatred“ in Diablo 4 einzieht. Um euch den DLC schmackhaft zu machen, könnt ihr die andere neue Klasse kostenlos ausprobieren.

Was ist die neue Klasse in Diablo 4? Die zweite neue Klasse ist der Warlock (Hexenmeister). Dabei handelt es sich um finstere Zauberwirker, die Dämonen ihrem Willen unterwerfen. Ihre Macht beziehen sie direkt aus der Hölle, beschworen durch Rituale, Alchemie und dunkle Zauberkunst.

Der Hexenmeister nutzt die unheiligen Mächte der Hölle gegen sie selbst und agiert damit als Verkörperung teuflischer Vergeltung, quasi das dunkle Gegenstück zum Paladin. Mehr zu dem Warlock und seinen Fähigkeiten erfahrt ihr in unserer Übersicht.

So teuer ist der Warlock: Um den Warlock, und auch den Paladin, in Diablo 4 zocken zu können, müsst ihr mindestens die Standard-Edition der Erweiterung „Lord of Hatred“ für 40 Euro erwerben. Den Paladin könnt ihr euch kommende Woche allerdings kostenlos anschauen.

Im Livestream hat Blizzard den Warlock am 5. März 2026 detailliert vorgestellt, inklusive Gameplay-Trailer:

Kostenlos Paladin testen zum Season-Start

Wie kann ich den Paladin kostenlos testen? Über ein „Free Trial“ habt ihr die Möglichkeit, euch den Paladin in Diablo 4 genauer anzuschauen. Der Testzeitraum läuft vom 11. bis zum 18. März 2026 (18 Uhr deutscher Zeit) auf Battle.net, Xbox und PlayStation. Der Testzeitraum startet somit zeitgleich mit Season 12, die als Überbrückung zum DLC dient und daher nur sieben Wochen dauert.

Wenn ihr den Paladin während des Free Trials bis Stufe 25 spielt und „Lord of Hatred“ im Vorverkauf erwerbt, könnt ihr euren Fortschritt und den Charakter direkt übernehmen. Sobald ihr den DLC vorbestellt, könnt ihr den Paladin in Diablo 4 spielen.

Paladine, insbesondere Kreuzritter, sind die erklärten Erzfeinde von Mephisto, der für viel Unheil auf Sanktuario gesorgt hat. Ihr Ziel ist es, seine Verderbnis vollkommen zu beseitigen. Damit bildet er das moralische und spielerische Gegenstück zum Warlock, der die teuflische Vergeltung verkörpert. Der Paladin nutzt die einzigartige Klassen-Mechanik der Schwüre. Diese ermöglichen euch verschiedene Spielstile, die ihr flexibel und jederzeit anpassen könnt.

Wann kann ich den Warlock spielen? Den Warlock könnt ihr hingegen erst zum offiziellen Release des „Lord of Hatred“-DLCs ab dem 28. April 2026 spielen. Die Klasse basiert auf dem Attribut Willenskraft und beschwört mächtige Dämonen als Unterstützung auf dem Schlachtfeld. Zudem ist er die einzige Klasse, die zwei Ressourcen nutzt: Zorn und Dominanz. Während normale Fertigkeiten Zorn verbrauchen, kosten das Beschwören und die speziellen Fähigkeiten der Dämonen Dominanz. Der Warlock ist die zweite Klasse, die mit der Erweiterung erscheint. Mehr zum DLC erfahrt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4: Lord of Hatred – Alle wichtigen Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt