WoW-Urvater Mike Morhaime behauptete kürzlich, dass World of Warcraft keine so soziale Spielerfahrung mehr wie zu Beginn böte. Nun schaltete sich der aktuelle Blizzard-Chef ein und widersprach dem.

Was meinte Mike Morhaime: Der ehemalige Chef von Blizzard erklärt in einem Interview, das MMORPG World of Warcraft habe sich mit der Zeit verändert und die soziale Spielerfahrung sei heute nicht mehr so gegeben, wie das früher der Fall war:

Ich würde sagen, dass World of Warcraft im Laufe der Jahre weniger sozial wurde, da wir durch mehr Zugänglichkeit einige der Gründe beseitigt haben, warum Spieler immer wieder mit derselben Gruppe von Menschen spielen sollen. Mike Morhaime

J. Allen Brack – der Chef bei Blizzard.

Wie reagierte J. Allen Brack? J. Allen Brack ist der aktuelle Chef von Blizzard und kann der Aussage von Mike Morhaime gar nicht zustimmen:

World of Warcraft hatte das Glück, als sehr soziale Erfahrung entwickelt zu werden, und das gilt heute genauso wie an dem Tag, an dem wir gestartet sind. Im Laufe der Zeit haben wir uns das Feedback der Community angehört, und WoW hat sich zu dem entwickelt, was wir jetzt als“ modernes Spiel“ bezeichnen. Dies hat die Breite und Tiefe des Gameplays erheblich erweitert und das erleichtert es, Freunde finden, sich zusammenschließen, Fortschritte zu machen oder allein zu spielen – alles im sozialen Umfeld. J. Allen Brack

Wann sagte Blizzards Chef dies? J. Allen Brack sprach während einer Telefon-Konferenz mit Investoren. Seine Aussage tätigte er wohl, um diese zu beruhigen, da Mike Morhaims Interview für einiges Aufsehen in der Community des MMORPGs World of Warcraft gesorgt hatte. Brack wollte möglicherweise sicherstellen, dass die Investoren sich davon nicht beeinflussen lassen.

Das kommende WoW-Addon Shadowlands hat laut Blizzard schon viele Vorbesteller.

Wie läuft WoW laut J. Allen Brack? Der Blizzard-Chef sprach außerdem darüber, dass er die Communitys von WoW Classic und der modernen Variante des MMORPGs nicht separat sieht. Es sei eine Community, die durch ein Abo miteinander verbunden sind.

WoW Classic kommt laut J. Allen Brack vor allem in östlichen Märkten an. Dabei spielt er wohl auf China an. Im Westen dagegen läuft das moderne World of Warcraft sehr stark. Dies zeigt vor allem die Zahl der Vorbestellung des für das Weihnachtsgeschäft 2020 geplanten Addons Shadowlands.

