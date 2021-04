Blizzard bannt Großmeister in Hearthstone, kurz vor Saison-Start

Blizzard sieht sich in 2021 schon zum zweiten Mal in einer Situation, dass sie sich mit Vorwürfen gegen einen prominenten Spieler eines ihrer Gamers auseinandersetzen müssen. Auch gegen den ehemaligen Superstar von Overwatch, Sinatraa, erhob eine Ex-Freundin schwere Vorwürfe:

Was sind das für Anschuldigungen? Blizzard führt das selbst nicht näher aus. Aber es ist offensichtlich, dass sie sich auf drei Monate alte Anschuldigungen einer Ex-Freundin von Zalae beziehen (via twitter ).

Bis zur Untersuchung haben wir Zalae davon ausgeschlossen, an allen E-Sports-Events in Hearthstone teilzunehmen.“

Aber in der Region „Americas“ fehlt nun einer: Statt 16 Spielern, treten nur 15 an.

Das ist der kurzfristige Bann: Am 9. April startet die neue Saison bei den „Hearthstone Grandmasters.“ 16 ausgewählte Spieler jeder Region treten gegeneinander an. Das sind die Großmeister, handverlesene Super-Spieler, von denen es nur 48 auf der Welt gibt.

