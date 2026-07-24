Nach 10 Jahren startet endlich das Finale von Bleach, zeigt die volle Macht eines Schurken, der sogar Son Goku besiegen könnte

Nach 10 Jahren bekommt der Manga-Kollege von Naruto und One Piece ein Anime-Finale. Der letzte Teil der finalen Staffel zeigt einen Schurken, der eine so übermächtige Fähigkeit hat, gegen die selbst Son Goku keine Chance haben könnte.

Obwohl Bleach zusammen mit One Piece und Naruto zu den Big Three gehörte, hatte die Anime-Adaption eine eher traurige Geschichte. Der Anime endete vorzeitig im Jahr 2012 mit dem vorletzten Arc (Fullbring), der Manga endete 2016. Erst 2022 ging der Anime weiter und startete den Thousand Year Blood War -Arc.

Am 25. Juli 2026 startet Cour 4, der finale Part, der den Anime 10 Jahre nach dem Manga-Ende abschließen soll. Endlich kann man dann die wahre Fähigkeit von Oberschurke Yhwach sehen, die auch für Anime-Verhältnisse übermächtig ist.

Einen Trailer zum Arc seht ihr hier:

Video starten Bleach: Der Trailer zu Thousand-Year Blood War Autoplay

Ein Gegner, den man eigentlich nicht besiegen kann

Achtung: Im folgenden Abschnitt spoilern wir keine Handlungspunkte, aber sprechen über die Fähigkeiten von Yhwach.

Was kann Yhwach? Yhwach ist der Quincy-König und der Herrscher des Wandenreichs, das sich im aktuellen Arc gegen die Shinigami der Soul Society stellt. Sein Ziel ist es, die drei Welten (Soul Society, Menschenwelt, Hueco Mundo) zu zerstören.

Er ist der Sohn des Soul King und besitzt allein dadurch schon eine enorme spirituelle Energie und ist damit der wohl mächtigste Quincy. Er hat eine immense physische Stärke und ist auch im direkten Kampf mit dem Schwert geübt.

Yhwach kann Reishi, die spirituelle Essenz aller Seelen, absorbieren und manipulieren. Auf dieser Kraft basieren seine Fähigkeiten. Dank seiner angeborenen Fähigkeit kann er anderen Quincys Teile seiner Seele geben, um sie zu verstärken oder zu heilen.

Wirklich übermächtig macht ihn aber seine Fähigkeit The Almighty . Er kann jede mögliche Version der Zukunft sehen und sie so verändern, dass sie ihm passt. Dadurch konnte er auch den wohl stärksten Shinigami besiegen. Er kann jede Fähigkeit kontern, auch wenn er eigentlich verletzt oder besiegt werden sollte. Yhwach passt sich einfach direkt an oder legt Fallen für die Zukunft.

Obwohl Charaktere wie Kenpachi oder Son Goku aus Dragon Ball ihm körperlich weit überlegen wären, könnte er sie besiegen, weil er die Realität verändert. Auf Reddit hat ein Nutzer das ziemlich gut zusammengefasst: Hast du schon mal die Folge von „South Park“ gesehen, in der sie so tun, als wären sie Ninjas? Darin denkt sich Cartman ständig neue Superkräfte aus und behauptet, er sei stärker und besser als alle anderen. Genauso ist Yhwach.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf den finalen Teil von Bleach oder ist das kein Anime für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Yhwach ist schon ein ziemlich mächtiger Charakter, aber es gibt noch weitere, die Goku besiegen könnten, obwohl er einer der besten Kämpfer der Anime-Welt ist: „Goku besiegt ihn“ ist ein beliebtes Meme, aber gegen 6 Anime-Figuren hat der Held aus Dragon Ball keine Chance