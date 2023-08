Baldur’s Gate 3: Spieler nutzt fiesen Trick für Endboss – Schenkt ihm erst ein Vermögen an Gold, killt ihn dann mit einem Treffer

Ein Spieler hat um mehrere Ecken gedacht, als er sich dem finalen Boss in Akt 2 aus Baldur’s Gate 3 gestellt hat. Doch dank seines Tricks konnte er den Endboss mit nur einem Treffer besiegen. MeinMMO verrät euch, wie er das angestellt hat.

Achtung, Spoiler: In dem Artikel sind Bilder des Endbosses aus Akt 2 zu sehen. Falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, solltet ihr den Reddit-Beitrag überspringen.

Wie funktioniert der Trick? Der Spieler tat zunächst so, als wäre er ein großer Wohltäter. Er nutzte einen ungesehenen Taschendiebstahl, allerdings auf umgekehrte Weise. Er klaute dem Endboss nicht sein Geld, sondern gab ihm vielmehr eine horrende Summe von 15.000 Gold.

Im Kampf nutzte er dann einen speziellen Morgenstern namens „Twist of Fortune“ (auf Deutsch „Wendung des Schicksals“), der einen besonderen Zusatz hat. Mithilfe von „Blood Money“ (zu Deutsch „Blutgeld“) konnte er den Gegner mit einem Schlag töten.

„Blood Money“ bewirkt nämlich, dass pro 300 Gold weitere 3 Stichschaden ausgeteilt werden. Das bedeutet einen zusätzlichen Schaden von 150 neben dem Basisschaden der Waffe und der „Cull the Weak“-Fähigkeit. Die letztgenannte Fähigkeit hat für jeden Angriff von „Blood Money“, also pro 300 Gold, nochmal zusätzliche 1-4 Schaden ausgeteilt. “Cull the Weak” schien dabei ein wenig verbuggt zu sein, denn es wurde mehrfach ausgelöst – und schon lange, bevor die kritische Grenze eigentlich erreicht war.

Die Anleitung mit allen Einzelschritten hat der User im Reddit-Forum hochgeladen:

Wie viel Schaden richtet der Angriff an? Ein User rechnet aus, dass der Angreifer damit auf einen ungefähren Angriffswert von 260 durch einen einzigen Angriff kam. Da der Gegner weniger Lebenspunkte besitzt, wurde er sofort gekillt. Den schweren Bosskampf konnte sich der Spieler also sparen. Respekt!

Der Einzelschaden pro 300 Gold hat für ein immenses Feuerwerk auf dem Bildschirm gesorgt. In den letzten Bildern ist zu sehen, dass sich der Gegner mit einem grandiosen Effektgewitter verabschiedet hat.

Solltet ihr weitere Tipps für Baldur’s Gate 3 brauchen, könnte euch das folgende Video weiterhelfen:

Woher bekomme ich die Waffe? Die Waffe, die ihr für diesen Trick benötigt, könnt ihr direkt zu Beginn von Akt 2 finden. Dieser fühlt sich im Vergleich zu Akt 1 etwas düsterer an, stattet uns aber mit einer äußerst starken Waffe aus.

Die Waffe erhaltet ihr nach dem Sieg über Gerringothe Thorm im Zollhaus von Reithwin. Der zähe Gegner sieht aus wie eine Mischung aus Sumoringer und Buddha-Statue und verlangt all euer Gold. Kein Wunder also, dass sich eine Waffe mit einem solchen Effekt in ihrem Besitz befindet.

In den Kommentaren zeigen sich viele Spieler begeistert von diesem Trick, da sie ihn selbst nicht kannten. Ein User merkt an, dass es noch weitere Gegenstände gibt, die zusätzlichen Schaden austeilen und mit der genannten Methode kombiniert werden können.

Am Ende des Kampfes konnte der schlaue Spieler sein Gold übrigens wieder einsammeln. Glück gehabt!

Es gibt noch eine weitere Strategie, um Gegner mit nur einem Schlag zu besiegen. Dafür müsst ihr allerdings einen Druiden im Team haben, der sich dann in einen Eulenbär verwandelt.

Wie genau der Trick funktioniert, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen: Baldur’s Gate 3: Druiden finden neue OP-Strategie, verwandeln sich in tonnenschwere Monster, lassen sich auf Feinde fallen