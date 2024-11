Black Ops 6: Spieler lieben die Roadmap zu Season 1, finden sie die beste der „modernen CoD-Ära“

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Mit Season 1 von Black Ops 6 erscheint auch der Directed-Mode für den Zombie-Modus, der euch beim Lösen der Hauptquest/ des Easter Eggs auf den Maps Liberty Falls und Terminus helfen soll. Wenn ihr die Easter Eggs allerdings schon vor dem Start der Season abschließen wollt, hat euch MeinMMO-Autor Christos einen Guide für Liberty Falls geschrieben: Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Liberty Falls

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Call of Duty: Black Ops 6 ist endlich da! Alles Wichtige, was ihr beim großen Launch-Event verpasst habt

Am 14. November startet Season 1 von Black Ops 6 und bringt neue Inhalte. Am 7. November hat Activision nun gezeigt, was die Spieler mit dem kommenden Update erwarten können und das ist viel mehr, als ein Großteil der Community zuvor dachte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to