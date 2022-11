Tiefstpreis am Black Friday: Gaming Monitor mit 4K und 144 Hz jetzt bei MediaMarkt und Saturn

Rüstet jetzt euer Set-Up mit einem Gaming Monitor mit 4K und 144 Hz zum Tiefstpreis auf! Am Black Friday von MediaMarkt und Saturn.

Die Black Week von MediaMarkt und Saturn ist gestartet und läuft bis zum 24. November um 20 Uhr. Für den Black Friday sind dann offenbar nochmal spezielle weitere Aktionen geplant. Sobald wir da mehr wissen, geben wir euch natürlich Bescheid.

Das ist das Angebot: In der Black Friday Week könnt ihr euch den GIGABYTE M28U Gaming Monitor bei MediaMarkt und Saturn für nur 469€ sichern. Das sind ganze 230 Euro unter der UVP in Höhe von 699 Euro. Der Versand ist außerdem kostenlos.

Tiefstpreis: Mit diesem Angebot kann kein anderer Händler mithalten. Aktuell zahlt ihr bei anderen Anbietern mindestens 649,90 Euro für den Gaming Monitor. Tatsächlich war das Gerät zuvor nie unter 527,16 Euro im Angebot. (Quelle: geizhals.de)

Alle wichtigen Daten auf einen Blick:

Dank 4K und 144 Hz seid ihr mit dem Gaming Monitor von Gigabyte für jede Schlacht gerüstet. Dank HDMI 2.1 könnt ihr neben eurem PC auch problemlos eure PS5 oder Xbox Series X/S anschließen. Die Test-Gurus von rtings.com haben den Monitor im vergangenen Jahr auf Herz und Nieren geprüft und kamen dabei zu folgendem Fazit:

Das Gigabyte M28U bietet ein hervorragendes Spielerlebnis. Er hat eine hervorragende Reaktionszeit und eine große Auswahl an Gaming-Funktionen, einschließlich der Unterstützung der VRR-Technologie (Variable Refresh Rate). Er verfügt über eine HDMI 2.1-Bandbreite, was ihn zu einer guten Wahl für Next-Gen-Konsolenspieler macht. Der Input Lag ist ebenfalls sehr gering, aber man muss sicherstellen, dass die neueste Firmware installiert ist. Die Overdrive-Einstellungen sind auch ein wenig seltsam, da es in jedem Modus ein deutliches Überschwingen gibt.