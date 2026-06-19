Eines der besten MMORPGs auf Steam kostet gerade nur 99 Cent, feiert großes Jubiläum

Die Entwickler von Black Desert Online feiern ihr Jubiläum auf Steam und gönnen allen einen guten Rabatt sowie fette Boni.

Was ist das für ein Spiel? Black Desert Online gehört zu den besten MMORPGs, die ihr derzeit auf Steam spielen könnt. Der koreanische Titel von den Machern von Crimson Desert ist seit 2016 am Start und galt schon damals als einer der hübschesten Genre-Vertreter.

BDO ist außerdem einer der wenigen erfolgreichen Games des Sub-Genres der grindigen MMORPGs, was auch an seinem unendlichen Level-und dem großen Handelssystem im Endgame zusammenhängt. Wer Black Desert spielt, verbringt viel Zeit beim Schnetzeln von Gegnern.

Das Spiel schafft es obendrein gut, PvP- und PvE-Fans gleichermaßen glücklich zu machen und kann sich seit Jahren über gute Spielerzahlen freuen. Wer jetzt (wieder) reinschauen will hat dabei die perfekte Gelegenheit.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Black Desert Online sehen:

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Großes Jubiläum

Was wird gefeiert? Die Entwickler von Black Desert haben ihr MMORPG zunächst zusammen mit Kakao Games veröffentlicht. Vor 4 Jahren haben sie den Deal allerdings beendet und sich selbst alleine um die Zukunft des Spiels gekümmert.

Diese Unabhängigkeit feiern die Entwickler jetzt mit dem neuen Event Desert Light. Das Ziel ist es, dass möglichst viele Spieler die Ressource Desert Light sammeln. Die gibt es für alltägliche Aufgaben und zählt auf einen Counter ein.

Sollte es der Community gelingen, den Balken vor Ende des Timers auf 100 % zu füllen, wird Pearl Abyss zur Feier dieses Erfolgs zusätzliche Events starten. Die Spieler erhalten dann mächtige Boni von bis zu 1000 % Kampferfahrung, 100 % Drop-Rate für Gegenstände und 100 % Erfahrung für Life-Skills.

Was gibt es für neue Spieler? Black Desert war zwar in der Vergangenheit schon häufiger im Sale und auch kostenlos erhältlich, normalerweise kostet der Titel allerdings 10 Euro. Derzeit läuft aber zur Feier des Jubiläums der 4-jährigen Unabhängigkeit auch ein Sale und es gibt BDO schon für 99 Cent. Ein guter Moment, um das MMORPG auszuprobieren.

Spielt ihr zurzeit Black Desert Online oder könnt ihr euch mit dem Grind nicht anfreunden? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Auch ein anderes MMORPG lockt gerade wieder alte Fans an: Das MMORPG zu Star Wars ist nicht am Ende und der neue Trailer beweist es den Fans