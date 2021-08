Eines der schönsten Mobile-MMORPGs wird bald noch hübscher und größer

In Black Desert Mobile steht bald das neue Update „To the Sea“ an. Darin kommt ein großer, neuer Ozean ins Spiel, den ihr erkunden und erforschen könnt. Dadurch wird das ohnehin schon schöne und umfangreiche Spiel noch hübscher und größer.

Was steckt im kommenden Update? Nachdem die coole Meerjungfrau-Piraten-Klasse „Corsair“ schon im Juli 2021 ins Spiel kam, gibt es jetzt neue Infos zum zugehörigen Meeres-Update „To the Sea“. Das ist laut Roadmap ebenfalls noch für die 2. Hälfte von 2021 geplant und wird die ohnehin schon große und schöne Welt von Black Desert Mobile noch hübscher und weitläufiger machen.

Denn der neue Ozean kann frei erkundet werden und ihr könnt dazu spezielle Schiffe nutzen oder in die Tiefen des Ozeans hinabtauchen.

Schiffe, Seemonster und neue Währung zum Grind

Wie funktionieren die Schiffe? Um den Ozean zu befahren, braucht ihr ein Schiff. Das sind keine kleinen Boote, sondern mächtige Segelschiffe. Die Schiffe sind nötig, um das Meer zu durchqueren und die Inseln zu erkunden, die wiederum weitere Teile der Weltkarte offenbaren. Die Schiffe steuern sich dabei fast wie richtige Segelschiffe und ihr müsst die Winde bedenken, wenn ihr effektiv Reisen wollt.

Doch zu langes Segeln macht eure Schiffe kaputt und die Ausdauer des Schiffs wird nur einmal pro Woche am Montag wieder aufgefüllt. Wenn ihr euer Schiff effektiver nutzen wollt, müsst ihr einen bestimmten Segel-Skill steigern, mit dem die Schiffe insgesamt weniger Energie verlieren und somit weiter pro Woche kommen.

Was gibt es im und auf dem Ozean zu tun? Den Segel-Skill wiederum steigert ihr durch die typischen Aufgaben im Ozean, darunter sind:

Schätze suchen

Neue Gebiete erkunden

Fischen

Seemonster bekämpfen

Außerdem könnt ihr euch eine neue Währung namens „Oquilla Münzen“ verdienen und damit Handel treiben.

Wenn ihr mit dem kommenden Meeres-Update in Black Desert Mobile einsteigen wollt, schaut euch doch mal unsere 11 Tipps an, die man am besten vor dem Start gewusst hätte.