Nur noch bis Mitternacht: High-End-Tastatur von Corsair zum Tiefstpreis im Angebot

Eine sehr gut bewertete Gaming-Tastatur von Corsair bekommt ihr aktuell besonders günstig im Angebot, aber nur noch für kurze Zeit.

Corsairs Vanguard PRO 96 gibt es noch bis zum 19. Juli im befristeten Angebot bei Amazon um 28 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung und damit so günstig wie noch nie bisher.

Die Tastatur aus dem High-End-Bereich kommt vergleichsweise kompakt im 96-%-Formfaktor daher und bietet einen kompletten Tastensatz mit Pfeiltasten und Zehnertastatur, während sie nur etwa so groß ist wie sonst eine TKL-Tastatur ohne Ziffernblock.

Dabei setzt sie auf schnelle und wackelfreie Hall-Effekt-Tastenschalter mit vorgeschmierten Stämmen, Dual-Actuation-Unterstützung sowie RGB-Beleuchtung und ist für 150 Millionen Tastendrücke ausgelegt. Dazu gibt es ein personalisierbares LCD-Display, sechs programmierbare G-Tasten und einen Drehknopf.

Dank reaktionsschnellem 8.000-Hz-Hyperpolling werden Eingabeverzögerungen eliminiert, während Corsairs Rapid-Trigger-Technologie mit den magnetischen MGX-Hyperdrive-Schaltern und dynamisch zurücksetzenden Betätigungspunkten ebenfalls für eine schnelle Betätigung sorgt.

High-End-Tastatur Corsair Vanguard PRO 96 für nur 164,90 Euro statt 229,99 Euro UVP bei Amazon (nur bis zum 19.Juli)

Zudem gibt es eine Virtual-Stream-Deck-Integration von Elgato, mit der sich Stream-Deck-Funktionen direkt den G-Tasten und dem Drehknopf zuordnen lassen. Überdies ist SOCD-Funktionalität (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) mit an Bord, was die Verarbeitung bei gleichzeitigem Drücken von gegensätzlichen Richtungstasten verarbeitet und besonders in E-Sports-Titeln gefragt ist. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt die Tastatur mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen gut an und auch im Fachtest, etwa bei Tweaktown, gab es mit 93 Prozent eine sehr gute Testwertung nebst Kaufempfehlung. Dabei wurde viel Lob für das Modell und kaum Kritik ausgesprochen.

Was die reine Gaming-Leistung, die erstklassige Verarbeitungsqualität, die Akustik und den Komfort angeht, könnte die neue Corsair VANGUARD PRO 96 die bislang beeindruckendste Gaming-Tastatur des Unternehmens sein. Von den Hall-Effekt-Schaltern über den Drehregler bis hin zu den dedizierten Makrotasten gibt es kaum etwas zu beanstanden. Tweaktown

Pro einstellbare MGX Hyperdrive-Hall-Effekt-Schalter und 8K-Polling-Rate

„Rapid Trigger“- und „Flash Tap“-Funktionen für Wettkampfspieler

hochwertige Verarbeitungsqualität mit hervorragender Akustik

spezielle Makrotasten

detaillierte und intuitive webbasierte Anpassungsmöglichkeiten Contra Pfeiltasten etwas eng angeordnet

keine kabellose Option

Weitere Angebote: Warhammer, Gaming-Monitor, Pixel Watch und OLED-TV

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Warhammer 40.000: Space Marine 2 in ultimativer Edition und guter Gaming-Monitor für gerade mal 69 Euro. Außerdem gibt es eine starke Smartwatch in Form von Googles aktueller Pixel Watch 4 sowie einen OLED-TV-Testsieger von Samsung zum Tiefstpreis.

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