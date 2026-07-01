11 Jahre nach Release hat ein Action-Game über 130.000 Spieler auf Steam, schlägt sogar den neuen Titel des Entwicklers: „Nimm das, ich“

Auf Steam hat gerade The Binding of Isaac: Rebirth so richtig Erfolg, dabei erschien die aktuelle Version bereits vor 11 Jahren. Auch der Entwickler kann seinen Erfolg kaum glauben.

Was ist das für ein Spiel? The Binding of Isaac: Rebirth ist ein Roguelite-Dungeon-Crawler, der als stark erweitertes Remake des ursprünglichen Flash-Klassikers erschien. Ihr steuert den weinenden Jungen Isaac, der vor seiner fanatischen Mutter in den Keller flieht.

Obwohl das Setting mit seinen düsteren Themen, grotesken Monstern und oft schrecklichen Körperflüssigkeiten absolut verstörend wirkt, begeistert das Action-Game bis heute eine gigantische Community.

Die pure spielerische Tiefe und der immense Wiederspielwert überstrahlen die eklige Optik völlig. Jeder Durchlauf ist durch zufallsgenerierte Räume und Hunderte verrückte, miteinander kombinierbare Items absolut einzigartig. So vergisst man das düstere Design schnell und verliert sich im Gameplay-Loop.

Hier könnt ihr den Trailer dazu sehen:

Video starten The Binding of Isaac: Repentance – Trailer Autoplay

Hype dank Summer Sale

Woher kommt der Hype um das Spiel? The Binding of Isaac: Rebirth erreichte gerade erst einen Allzeit-Spieler-Rekord von 137.066 gleichzeitigen Spielern auf Steam (Quelle: SteamDB). Das ist fast doppelt so viel wie damals zum Release im Jahr 2014.

Der Grund dafür ist der aktuelle Steam Summer Sale. Dort könnt ihr den Titel für gerade einmal 1,49 Euro kaufen, was bei insgesamt 97 % positiven Bewertungen nicht viel Überlegung braucht. Für diesen Preis bekommt man dank der Roguelite-Mechaniken viele Inhalte und potenziell hunderte Stunden an Spielzeit geliefert.

Wie reagiert der Entwickler auf den neuen Hype? Entwickler Edmund McMillen freut sich riesig und kann seinen Augen kaum trauen. Auf X.com schrieb er ungläubig:

The Binding of Isaac hat heute Morgen mit 123.429 aktiven Spielern offiziell Mewgenics bei den aktivsten Spielern in den Schatten gestellt! (Nimm das, ich!)

Dabei hat „The Binding of Isaac: Rebirth“ kurioserweise sogar das neueste Spiel des Entwicklers geknackt. Sein aktueller Titel „Mewgenics“ hatte vor 5 Monaten laut SteamDB „nur“ einen Peak von 115.428 gleichzeitigen Spielern erreicht.

Seid ihr Fans von The Binding of Isaac: Rebirth? Oder könnt ihr nichts mit dem Erlebnis anfangen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Auch das neue Spiel von Edmund McMillen ist ein echter Hit: Neues Taktik-Spiel auf Steam lockt mit eigener Katzenarmee, startet mit 96 % positiven Bewertungen auf Steam