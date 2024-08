Baldur’s Gate 4 war teilweise schon spielbar, doch Larian entschied sich gegen das Spiel

Baldur’s Gate 3 ist der große Git von 2023. Spieler lieben die Welt und die Möglichkeiten, die sich ergeben. Ein Baldur’s Gate 4 wird es voraussichtlich nicht geben, und das, obwohl Larian Studios schon spielbare Aspekte hatte, wie sie in einem Interview verraten.

Wie steht es um Baldur’s Gate 4? Trotz des riesigen Erfolgs ihres Rollenspiels entschied sich Larian gegen einen 4. Teil. So verkündete das Studio im März, man wolle weder ein DLC noch eine Fortsetzung machen. Man wolle weg von D&D.

Die Idee zu einem 4. Teil war aber wohl nicht von Anfang an vom Tisch, wie Swen Vincke in einem Interview mit PCGamer verriet. So soll es sogar spielbare Stellen gegeben haben, letztlich entschied sich Larian Studios aber gegen Teil 4.

Knapp ein Jahr nach Release gehts dem Spiel immer noch gut: Baldur’s Gate 3 wird 1 Jahr alt, hat immer noch täglich 100.000 Spieler auf Steam und ich weiß, warum

Keine Lust auf den einfachen Weg

In dem Interview erklärt Vincke, dass die Arbeit an Baldur’s Gate 4 begonnen hat, weil man noch eingespielt war, wegen des 3. Teils. Das lief sogar so gut, dass man spielbare Sequenzen hatte, die die Spieler laut ihm gemocht hätten.

Ich glaube, das hätte euch allen gefallen. Da bin ich mir sogar sicher. Und wir waren eigentlich ziemlich schnell, weil die Produktionsmaschine noch warm war. Man konnte schon Sachen spielen. Aber man hat es gespielt und geguckt, und, na ja, das ist okay. Swen Vincke über Baldur’s Gate 4 (Quelle: PCGamer)

Wieso entschied sich das Team gegen Baldur’s Gate 4? Währenddessen kamen aber auch die Überlegungen. Wolle man jetzt wirklich für mehrere Jahre wieder Baldur’s Gate machen, nachdem man sich schon sechs Jahre damit beschäftigt hat? Die Idee von Baldur’s Gate 4 klang laut ihm gut, weil man eben schon geübt war und die Spieler es lieben würden.

Er und das Team entschieden sich letztendlich aber gegen einen 4. Teil, weil man keine Lust hatte auf dieselben Dinge, die exakt selben Mechaniken, dieselben Probleme, die [sie] eigentlich schon gelöst haben, nur weiterentwickelt . Außerdem müsste man dann geplante Dinge hinten anstellen.

Für das Team war es die richtige Entscheidung. Vincke erklärt im Interview, dass das Team die Entscheidung gut fand. Man sei frei und die Moral soll hoch sein, weil man etwas Neues macht. Wir machen wieder unser eigenes Ding, wir wärmen nicht auf, wir versuchen nicht, die Regeln von vor 50 Jahren in etwas Neues umzuwandeln.

Er stellt aber auch klar, dass man kein Problem mit D&D an sich hat. Es wird für immer eines der coolsten Dinge sein, an denen er gearbeitet habe. In Zukunft will sich Larian Studios also anderen Projekten widmen, die dem Team neue Herausforderung bieten. Die neue Herausforderung wird aber auch sein, zwei Spiele gleichzeitig zu entwickeln: Statt Baldur’s Gate 4: Larian arbeitet an gleich zwei neuen Games