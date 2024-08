Ein Spieler versucht Baldur’s Gate 3 durchzuspielen, ohne gesehen zu werden und entdeckt aus Versehen einen der mächtigsten Builds

In Baldur’s Gate 3 gibt es für jeden eine passende Spielart. Ein Spieler hat sich nun der Herausforderung gestellt, das Game komplett ungesehen durchzuzocken. Sein Build macht ihn dabei ultra mächtig – So baut ihr ihn nach.

Wer hat den Build entwickelt? Der Build stammt aus der Feder von Bouch, einem Youtuber mit aktuell 58.500 Abonnenten. Er spielt fast ausschließlich Baldur’s Gate 3 und ist der Kopf hinter Herausforderungen wie Kann man Baldur’s Gate 3 komplett als Käse spielen oder Kann man den Honour-Modus schaffen, wenn man nur Unterhosen trägt .

Was war die Herausforderung? Der Spieler wollte herausfinden, ob er das Game komplett ohne gesehen zu werden beenden kann. Dafür nutzt er die Stealth-Mechanik und legt seinen Fokus komplett darauf, so unauffällig und vesteckt wie nur möglich zu sein. Das waren die Regeln:

Als entdeckt gilt der Spieler, wenn ein Dialog oder eine Cutscene ausgelöst wird, in der der Spielercharakter direkt angesprochen wird

Wenn der Status versteckt verloren wird – egal ob durch gesehen werden oder den Beginn eines Kampfes Ausnahmen sind, wenn ein Kampf startet, während der Charakter noch versteckt oder unsichtbar ist

verloren wird – egal ob durch gesehen werden oder den Beginn eines Kampfes

Dieser Build kann euch übrigens auch ungemein helfen, wenn ihr in Akt 3 den Speer Nyrulna erhalten wollt – ihr müsst dafür nämlich einen Dschin beklauen:

Ungesehen durch Baldur’s Gate 3 – So funktioniert der mächtige Build

Was sind die Grundvoraussetzungen? Ihr müsst schon bei der Charaktererstellung das richtige Volk wählen. Das sind eure Optionen:

Tiefengnom – Wegen dem Vorteil auf Stealth-Checks

Duergar – für die Fähigkeit ab Level 5 unsichtbar zu werden

Halbling (Leichtfuß) – Wegen dem Vorteil auf Stealth-Checks und dem Lucky-Feature

Bouch wählte den Halbling und gab ihm den Hintergrund Straßenkind, da dieser je +5 auf Stealth und Diebstahl gibt. Als Klasse wählte er Magier. Dieser bekommt direkten Zugang zu den Zaubern Minor Illusion und Enhance Leap . Ab Level 2 schult ihr in einen Rogue um.

Bei der Punkteverteilung ist zu beachten, dass für die volle Funktion von Enhance Leap Stärke auf mindestens 15 hochgepusht werden muss.

In aller Kürze: Nehmt den Magier auf Level 1 für die beiden Zauber. Holt euch danach an Fähigkeiten, Klassen und Spezialisierungen alles, was euren Stealth-Wert hochtreibt und euch hilft, so lang wie möglich unsichtbar zu bleiben.

Wie levelt ihr? Dadurch, dass ihr nicht gesehen werden sollt, entgehen euch sehr viele Erfahrungspunkte für Gespräche, direkte Kämpfe und dergleichen. Es bleibt also nur, sich zu verstecken und Gegner aus dem Hinterhalt heraus anzugreifen. Idealerweise erledigt ihr sie mit nur einem Treffer.

Erste Erfahrungspunkte könnt ihr zum Beispiel sammeln, indem ihr Schattenherz, Astarion und den in der Nähe von Astarion liegenden Gedankenschinder umbringt. Weitere Erfahrungspunkte gibt es, wenn ihr den Söldnern an der Gruft einen Stein auf den Kopf fallen lasst.

Grundsätzlich müsst ihr euch bei eurem gesamten Run auf hinterhältige Taktiken verlassen. Ehre ist hier nicht gefragt.

Was sind andere Herausforderungen? In Baldur’s Gate 3 gibt es einige Szenen, die automatisch ausgelöst werden, sobald ihr bestimmte Punkte im Spiel erreicht. Zum Beispiel hält euch Lae’zel direkt am Anfang eine Klinge an den Hals.

Bouch hat hierfür in seinem Video viele Workarounds beschrieben. Lae’zel könnt ihr zum Beispiel umgehen, indem ihr mit Enhance Leap einfach durch eine Wand springt, die normalerweise nicht durchsprungen werden kann. Wie genau das geht, könnt ihr in seinem Youtube-Video schon bei 1:25 nachschauen.

Gibt es NPCs, die euch sehen müssen? Leider ja. In seinem gesamten Run kam Bouch nicht um sechs verschiedene Gesprächspartner. Einer davon ist Lazarus, der einem NPC-Begleiter zur Seite stellen kann. Auch um den Traumbeschützer kommt ihr nicht herum.

Was ist euer Lieblings-Build in Baldur’s Gate 3? Steht ihr auch hinter Stealth-Builds wie diesem hier oder bevorzugt ihr zum Beispiel reine Magier, Kleriker oder Barbaren? Für diesen Run hier sind einige richtige Game-Breaking-Moves nötig. Dafür belohnt das Game euch sogar.