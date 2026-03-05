Fast jeder hat ein besonderes Kabel zu Hause, doch die wenigsten wissen, wofür es gut ist

CommunityNewsTech
2 Min. jan hartmayer 0 Kommentare Lesezeichen
Fast jeder hat ein besonderes Kabel zu Hause, doch die wenigsten wissen, wofür es gut ist

Kabel gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Die meisten haben unterschiedliche Varianten zuhause herumliegen. Dabei könnte manchen Nutzern schon mal ein kleiner zylinderförmiger Kern am Ende ihres Ladegerätes aufgefallen sein. 

Was ist das für ein Plastikteil? Dieselbe Frage hatte auch der Nutzer Patrick_PJ05 gestellt, welcher in seinem Reddit-Post vom 02.03.2026 die Community um Auskunft bat. Er teilte ein Bild eines Laptopladekabels, auf welchem der kleine Zylinder am Ende erkennbar ist. 

Innerhalb weniger Tage erhielt der Beitrag über 13.000 Aufrufe und 500 Kommentare, welche die Frage aufgreifen (Stand 05.03.2026).

Das Plastikobjekt beinhaltet einen sogenannten Ferritkern und seine Funktion ist es, mögliche Störsignale aus Kabeln zu filtern (via essentracomponents), denn solche Signale können schnell zu Beeinträchtigungen führen. Ein Nutzer berichtet sogar, dass er gruselige Stimmen hört, welche von seinem PC kommen. 

Die Platzierung ist nicht zufällig

Wieso ist das wichtig? Den Kern findet ihr vorrangig an HDMI-, USB- und Stromkabeln. Sie sind meistens nahe am Endpunkt platziert, um möglichst viele Störungen auf einmal abzufangen, denn diese können über die gesamte Länge eines Kabels aufgenommen werden, weshalb sie meist am Ende gefiltert werden. 

Solche Störgeräusche kennen vermutlich viele, wenn sie elektronische Geräte wie ein Handy in die Nähe von älteren Lautsprechern bringen. Hierbei kann es vorkommen, dass bestimmte Geräte Signale aussenden, welche den Ton des Lautsprechers beeinträchtigen und für einen brummenden Ton oder Rauschen sorgen (via YouTube)

Technik entwickelt sich weiter 

Warum gibt es Varianten ohne Ferritkern? Seit den 50ern wurden sie in Telefonanlagen verwendet und fanden anschließend ihren Weg in die TV-Industrie und später in moderne elektronische Geräte wie zum Beispiel Netzteile und Kabel (fair-rite)

Früher waren solche Plastikteile noch öfter an vielen Produkten angebracht als heute. Grund dafür ist beispielsweise eine Entwicklung des genutzten Videosignals:

Analoge Videosignale, welche früher weiter verbreitet waren, haben sich heutzutage verändert und sind weniger anfällig für Störungen. Ein Beispiel dafür ist das HDMI-Kabel, welches statt seines Vorgängers VGA ein digitales Signal anstatt eines analogen nutzt (via anker).  

Mehr zum Thema
1
Nutzer kauft spontan 25 Kilo Müll für 80 Euro von Amazon, hat Glück und erhält 40 Stück Arbeitsspeicher
von Benedikt Schlotmann
2
Die Gen Z hat genug davon, dass ihr nichts gehört, belebt eine totgeglaubte Branche wieder
von Claudio Niggenkemper
3
Spieler sorgen sich um Crimson Desert auf der PS5, doch ein Chef widerspricht: „Wir verstecken nichts“
von Benedikt Schlotmann

Ob Kabel in Zukunft noch solche Ferritteile an ihrem Ende haben werden, ist noch ungewiss. Aber Technik entwickelt sich immer weiter und macht oft alte Technologien überflüssig. Es gibt aber auch witzige Experimente, die man machen kann, wenn Störsignale in der Nähe sind: Der Monitor eines Gamers schaltet sich immer ab – Schuld ist eine Getränkedose, die neben seinem Gaming-PC steht

Quelle(n): Reddit , essentracomponents
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert Macduff Crew Titel

Crimson Desert zeigt 3 Minuten der PS5-Version, aber das Wichtigste bekommen wir nicht zu sehen

Titelbild Maus Nutzer reddit

Jemand zeigt die PC-Maus seines Vaters und das Bild davon schockiert gerade selbst hartgesottene Gamer

Marathon Runner Triage

Marathon Systemanforderungen: Das braucht ihr für den neuen Shooter von Bungie

Mark Zuckerberg und seine Frau haben einen Rekord gebrochen: Sie haben 146 Millionen Euro für den Kauf einer Villa ausgeben

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx