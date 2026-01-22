Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist

In League of Legends gibt es für jeden Champion einen oder gleich mehrere Skins. Jetzt gibt es einen neuen besonderen, der nur für eine bestimmte Zeit verfügbar ist. Das Problem: er kostet bis zu 245 Euro.

Was ist das für ein Skin? Der neue „Revenant Reign Viego“ wurde mit Patch 26.02 am 22. Januar als Exalted-Skin veröffentlicht. Diese Skins sind besonders und haben meistens gleich mehrere neue Animationen. Im Sanctum könnt ihr mit etwas Glück den Skin erhalten, solltet ihr wenig Glück haben, wird der Viego-Skin bis zu 245 Euro kosten.

Warum kostet der Skin so viel? Das Sanctum ist eine Mechanik, die im Dezember 2024 veröffentlicht wurde. Mit 400 Riotpoints könnt ihr euch einen sogenannten Funken kaufen und am Glücksrad drehen. Damit habt ihr eine Chance, verschiedene Preise zu gewinnen, unte randerem auch den Exalted-Skin. Laut Riot liegt die Chance auf einen Exalted-Skin bei 0,5 %.

Nach 80 Versuchen erhaltet ihr den Skin garantiert. Das heißt, ihr bräuchtet im schlechtesten Fall 32.000 Riotpoints um genug Funken zu kaufen. Das Bundle mit genügend Riotpoints ist für 244,99 Euro verfügbar und damit bleiben sogar 1.500 Punkte übrig.

Der Trailer zum neuen Exalted-Skin in LoL zeigt, wie schön 245 Euro sein können
Spieler sind wegen des Skins frustriert

Warum sind Spieler frustriert? Der Trailer wurde im Subreddit zu LoL geteilt und viele Spieler schreiben ihre Meinung in den Kommentaren. Der Reddit-User BlueRhaps findet den Skin richtig cool, allerdings sei er nicht so cool, dass er dafür so viel Geld ausgeben würde. Ihm stimmten über 400 weitere Spieler zu (Stand: 22. Januar 2026, um 13.00 Uhr)

Auch der Reddit-Nutzer ItsAmeliaNow vertritt eine ähnliche Meinung und schreibt: „Es ist ein schöner Skin. Ich spiele Viego und hätte ihn sofort gekauft, wenn er zum Preis eines Legendary-Skins (1.820 RP) oder sogar eines Ultimate-Skins (3.250 RP) gewesen wäre, aber für [245 Euro] wird er das für mich nie wert sein.“

Gibt es sonst noch Kritik zum Skin? Allgemein kritisieren viele Spieler unter dem Reddit-Beitrag den Preis des Skins, finden ihn jedoch sehr gelungen.

Ein weiterer Kritikpunkt, seitdem die Sanctum-Mechanik eingeführt wurde, ist die limitierte Verfügbarkeit der Skins. Genau wie der Mordekaiser-Skin nicht mehr erhältlich ist, wird auch der neue Viego-Skin mit dem Ende von Patch 26.05 aus dem Sanctum verschwinden. Das Ende von Patch 26.05 sollte laut der offiziellen Website ungefähr am 17. oder 18. März erreicht sein, da der nächste Patch für den 18. März geplant ist.

Mit dem neuen Patch 26.02 wurden auch die vielen Bugfixes des Champs Rengar ausgeführt. Insgesamt wurden gleich 17 davon in den Previews aufgelistet, und das sollte noch nicht die gesamte Liste gewesen sein, wie ein Riot-Mitarbeiter versicherte: Die neue Season in LoL bringt 83 Seiten Patch-Notes, und für einen Champ sind sie besonders gut

Quelle(n): reddit.com
