reddit-Moderator macht Künstler klein: „KI schafft das in Sekunden besser, wofür du Stunden brauchst“

Von künstlicher Intelligenz erschaffene Kunstwerke („AI Art“) ist ein kontroverses Thema im Netz. Einige Künstler bangen um ihre Jobs, andere sind begeistert, ihre Ideen in großartigen Bildern umgesetzt zu sehen. Einem Künstler hat diese Diskussion nun Probleme auf reddit beschert, denn seine Werke sehen den Moderatoren nicht menschlich genug aus.

Wer ist der Künstler? Minh Anh Nguyen, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Ben Moran, stammt aus Vietnam und bezeichnet sich selbst als professioneller „Digitaler Künstler.“

Morans Werke zeigen zumeist Menschen oder Personen in einer Fantasy-Umgebung, oft mit asiatischem Touch und einem gewissen Manga-Stil. Auch Sci-Fi-Motive wie Mechs und Cyberpunk gehören zum Portfolio des Künstlers. Ihr findet sein Portfolio auf DeviantArt.

Eines der neusten Werke des Künstlers trägt den Titel: „A Muse in Warzone“ und wurde als Buch-Cover für die Fantasy-Reihe „Beneath the Dragoneye Moons“ von Selkie Smith in Auftrag gegeben. Genau dieses Werk hat Moran nun aber einen Bann im Kunst-subreddit beschert:

Moderator rät: „Leg dir einen neuen Stil zu“

Warum wurde Moran gebannt? Laut dem Moderator sei das Problem, dass der Stil von Moran zu sehr an von einer KI erstellte Kunst erinnere. Die sei im entsprechenden subreddit aber verboten, weswegen der Thread geschlossen und Moran selbst gebannt wurde.

Auf Anfrage nach einer Problemlösung, erhielt der Künstler eine ziemlich unfreundliche Antwort, die er auf Twitter zeigte. Moran erklärte, er nutze keine KI-Unterstützung, könne sogar Photoshop-Dateien und sein Portfolio als Beweis liefern. Der entsprechende Moderator antwortete:

Ich glaube dir nicht. Selbst, wenn du selbst „gemalt“ haben solltest, ist das so offensichtlich ein KI-angeregtes Design, dass es keine Rolle spielt. Wenn du wirklich ein „ernsthafter“ Künstler bist, musst du dir einen anderen Stil zulegen, denn dir wird A) niemand glauben, wenn du sagst, das ist nicht KI und B) schafft eine KI das in Sekunden besser, wofür du Stunden brauchst. Sorry, aber so läuft die Welt.

Moran wurde anschließend stumm geschaltet und kann für 28 Tage nicht mehr antworten oder mit den Moderatoren in Kontakt treten. Andere Nutzer auf Twitter haben versucht, die Sache für Moran zu klären und wurden dafür selbst permanent gesperrt.

In einem weiteren Thread auf reddit mit Morans Werken beschweren sich Nutzer über das Verhalten: „200 IQ: Banne sofort alles, was irgendwie nach KI aussieht ohne Nachricht. 300 IQ: Weise jeden Beweis fürs Gegenteil zurück. 400 IQ: Stelle sicher, dass das ein in Auftrag gegebenes Cover für ein ziemlich beliebtes Buch ist.“

Im Interview mit der US-Seite Vice erklärt ein anderer Moderator des subreddits: dort arbeiten nur Menschen, denen unterlaufen Fehler. Moderatoren seien aber unbezahlte, freiwillige Mitarbeiter. Die Admins würden keinerlei Hilfe leisten. Das subreddit sei deswegen vorläufig privat geschaltet gewesen, um Trollen keine Plattform zu bieten. reddit selbst wollt sich laut Vice nicht dazu äußern.

Seit einiger Zeit gibt es Projekte von künstlicher Intelligenz, die durch Eingabe eines Thema Kunst erschafft. Zu den bekanntesten Bilder-KIs zählen Dall-E und MidJourney.

Die KIs werden gerne als Spielerei genutzt, etwa um sich zeigen zu lassen, wie das letzte Selfie aussieht, das je auf Erden gemacht wird. Die KI greift dafür auf bereits bestehende Bilder zurück, um daraus ein neues Bild zusammen zu setzen. Das wird in der Kunst-Szene schwer debattiert, da bisher noch keine klaren Regeln zu den Bildrechten bestehen.

Eine KI gewann sogar schon einen Kunst-Wettbewerb.

Moran meinte selbst in einem Kommentar, dass Kunst-KIs keine Bedrohung für Künstler seien, sondern zur Entwicklung der Kunst als Ganzes beitragen können. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski vertritt eine ähnliche Ansicht:

Die KI, vor der Künstler Angst haben, macht mich glücklich

Das Titelbild dient als Symbolbild.