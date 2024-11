Vor 37 Jahren sollte ein Video unsere heutige Technik vorhersagen, war erstaunlich akkurat

1987 sendete die BBC im Fernsehen ein Video. Dies sagte Zukunftstechnologien voraus und bis auf eine zu große Liebe für Papier, lagern sie richtig.

Was für Technik sagt das Video vorher? Es ist ein bunter Mix, den BBC-Moderator Howard Stableford 1987 in einem Video vorstellte. Die Bandbreite reicht von Hightech-Kleidung über intelligente Biosensoren bis hin zu einer 3D-Brille. Nur bei einer Sache unterschätzen sie die Zukunft drastisch und entwickeln ein urdeutsches Phänomen konsequent weiter, ein Drucker/Faxgerät der Zukunft.

Im Gegensatz zu vielem anderen hat die BBC Spionagebrillen zwar nicht vorhergesehen, aber einige Studenten haben sie dennoch gebastelt. Wir stellen euch das Projekt, was auf die Gefahren der Technik hinweisen möchte, in Artikelform vor. Das zugehörige Video könnt ihr direkt anschauen:

Zukunfts-Tech aus Sicht des Jahres 1987

Im Zuge des Videos werden folgende Ideen für die Technik von morgen vorgestellt:

Ein wärmespeichernder Anzug

Hologramme als tragbare Erinnerungen

Smartcards, um Papierdokumente zu ersetzen

Fingerabdrücke dienen zum Öffnen von Türen

Eine Armbanduhr hält per Satellit Verbindung zu jedem Computer des Eigentümers

Ein Drucker in einem Koffer, um sich unterwegs Informationen ausdrucken zu lassen und um erreichbar zu sein.

Ein Biosensor unter der Zunge mit Sender, der einer Krawatte signalisiert, bei aufkeimender Krankheit die Farbe zu wechseln.

Eine 3D-Brille, um unterwegs in aller Ruhe und Abgeschiedenheit fernsehen zu können

Längst nicht alles davon gibt es exakt so, aber die Grundideen finden sich heutzutage in etlichen Gadgets. Den Biosensor unter der Zunge haben wir in rudimentärer Form als Armband oder Uhr mitsamt Datenanzeige, sodass die Krawatte als Signalgeber unnötig wird. Das Handy ersetzt zunehmend Ausweisdokumente und auch Metallschlüssel sind dank elektronischer Ansätze auch verzichtbar.

Und bei einer Sache sind wir alle wohl froh, dass Bildschirme in all ihrer Vielfalt sie weitestgehend verdrängt haben: Faxgeräte. Auch wenn der im Koffer tragbare Hybrid aus Drucker und Fax sicher charmant ist, sind Touchscreens von Handys wohl die weit effizientere Form der portablen Datenanzeige und auch der Kommunikation per Text über das Internet.

Künstliche Intelligenz kann als Zukunftstechnik schlechthin viel; auch beim Betrug in staatlichen Prüfungen helfen. Was ein Anwärter für eine Uni-Karriere während eines Aufnahmetests versucht haben soll, wird ihm wohl sein Leben lang begleiten: Denn sein Schummelversuch mit Kamera, Handy und KI misslang, doch die Polizei zeigt sich durchaus beeindruckt.