Ein neues Fitness-Gadget will euch zu besserem Schlaf verhelfen – Was hat es damit auf sich?

Ein Titan-Ring, der euch schmückend unterstützt, zu trainieren und erholsamer zu schlafen. Wir stellen euch den Amazfit Helio Ring vor.

Was kann der Amazfit Helio Ring? Der in den Größen 10 und 12 bald erhältliche Smart-Ring (via Amazfit-Homepage) soll eure Gesundheit und euren Schlaf überwachen. Preislich wird er bei um die 300 Euro liegen. Die Oberfläche ist mit einer Titanlegierung versehen.

Laut Herstellerangaben wird die zugehörige und per Bluetooth kommunizierende App kompatibel mit Android ab der 7.0 sowie ab Version 14 bei iOS sein. Der Ring ist zudem bis zu 10 ATM wasserdicht.

Ein Paket an Sensorik

Welche Sensoren sind installiert? Zum Einsatz kommen Geräte zur Überwachung von Körpertemperatur, Herzfrequenz, zudem erkennt der Ring zum Fitnesstracking per 3-Achsen-Beschleunigungssenor und einem Gyroskop Bewegung. Ferner ist ein EDA-Sensor verbaut. Dieser registriert die Veränderung der Leitfähigkeit der Haut als Reaktion auf emotionalen Stress.

Wie will der Ring meinen Schlaf verbessern? In der App kommen auch nachts alle Daten zusammen und so kann laut Anbieter eine Überwachung von Leicht-, Tief und REM-Schlafphasen sowie eurer Atmungsqualität im Schlaf erfolgen. Nach der Analyse mache die App Vorschläge, wie ihr die Qualität eures Schlafs steigern könnt.

Wie lange hält der Akku? Amazfit gibt an, der Ring bleibe bei durchschnittlicher Nutzung etwa vier Tage ohne Recharge in Betrieb. Für eine vollständige Wiederaufladung brauche der 20,5 mAh Akku ungefähr 1 Stunde und 40 Minuten. Der Vorgang läuft kabellos ab.

Ich hab schon die Amazfit-Balance-Uhr, arbeiten die zusammen? Sie können laut dem Hersteller problemlos nebeneinander verwendet werden. Die Daten werden in der App automatisch kombiniert. Die Uhr ist aber nicht notwendig, damit der Ring Sinn ergäbe. Er funktioniert auch alleine.

Was ist mit Drittanbietern? Die Synchronisation mit Apps von Drittanbietern wie Google Fit, Apple Health oder komoot sowie weiteren ist auch möglich.

