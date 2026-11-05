EA bringt endlich DAS Update zu Battlefield 6, das mich nach Monaten zurückholen wird

Battlefield 6 bekommt endlich das Update, auf das MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller als langjähriger Fan der Reihe schon lange wartet.

Als Battlefield 6 am 10. Oktober 2025 seinen Release feierte, war ich ein großer Fan des Spiels. Über die darauffolgenden Wochen und Monate hat EAs Shooter jedoch immer weiter und weiter mein Interesse verloren.

Das von mir bevorzugte Matchmaking mit geschlossenen Waffen – wie es ursprünglich im Battlefield-Franchise üblich war – wurde immer weiter in den Hintergrund gerückt. Außerdem waren Maps wie Neu Sobek und Blackwell-Ölfelder unspielbar. Die personalisierte Suche, mit der man Maps beim Matchmaking ausschließen kann, berücksichtigt aber bis heute ausschließlich das Spielerlebnis mit offenen Waffen. Ich musste also entweder Maps oder einen Modus spielen, die ich nicht spielen wollte.

Die Folge: Zum Start einer neuen Season spiele ich ein paar Stunden die neuen Maps und Waffen und bin dann wieder raus. Zwar konnte ich durchaus empfehlen, für manche der neuen Inhalte zu dem Shooter zurückzukehren, aber Battlefield 6 hat mich als festen Spieler verloren.

Video starten Battlefield 6 zeigt Season 5 im Gameplay-Trailer Autoplay

Battlefield 6 bekommt das Feature, das der Shooter ZWINGEND zum Release hätte haben müssen

Die Lösung des Problems ist eigentlich ziemlich simpel, vor allem, wenn man einen Blick darauf wirft, was Battlefield viele Jahre ausgezeichnet hat:

Ein Server-Browser.

In den alten Teilen der Battlefield-Reihe war es völlig normal, dass wir beim Start einer Gaming-Session den Server-Browser durchforsten und uns einen Server suchen, der uns gefällt. Und jeder von uns hatte sich den ein oder anderen Community-Server abgespeichert, auf dem man besonders gerne spielte.

Jetzt, über ein Jahr nach Release, ist es endlich so weit: Battlefield 6 bekommt den Server-Browser.

Server-Browser sind das Herz von Spielen wie Battlefield, Wardogs und ARMA. Sie sind essenziell zur Bildung einer Community, denn dort suchen sich Spieler einen Server aus, der ihren Anforderungen und Wünschen entspricht, und besuchen diesen fortan regelmäßig. Anders als im zufälligen Matchmaking lernt man die anderen Spieler auf dem Server besser kennen, auch wenn man vielleicht nie ein Wort wechselt, da man immer wieder dieselben Namen und Clan-Tags sieht.

Eigentlich hat EA zum Start von Season 5 Anfang Oktober verkündet, dass der Server-Browser (erst) im dritten Teil der Season hinzugefügt werde. Das Zieldatum war der 8. Dezember 2026. Wie die Entwickler nun jedoch in einem Community-Update (via ea.com) mitteilten, soll der Release des Server-Browsers vorgezogen werden.

Der Server-Browser kommt bereits nächste Woche, am 10. November 2026 – allerdings nicht sofort für jeden.

Zunächst soll eine kleine Gruppe von Spielern Zugriff auf den Server-Browser erhalten, um die Serverauslastung einem Stresstest zu unterziehen, die Leistung der Warteschlangen im Live-Betrieb zu beobachten und die Matchmaking-Nachbesetzung mit echten Trupps zu überprüfen.

Sobald die Leistungskennzahlen im Live-Betrieb überprüft und alle erforderlichen Korrekturen umgesetzt werden konnten, soll der Server-Browser dann für alle Spieler weltweit vollständig eingeführt werden.

Anschließend sollt ihr den Server-Browser im „Schnelles Spiel”-Reiter auswählen können. Dort gibt es dann sowohl von EA als auch von der Community gehostete Server, eine benutzerdefinierte Suche und verschiedene Filter-Optionen.

Die Alternative, die nie funktionierte

Das Fehlen des Server-Browsers hinterließ bis zuletzt eine unausgefüllte Lücke. Die angepriesene Alternative „Portal“ hat nie denselben Nutzen für Spieler liefern können. Um es ganz deutlich zu sagen:

Der Portal-Modus ist nicht nur eine Enttäuschung, er ist eine echte Farce!

Portal hat selbst Monate nach Release keinerlei Relevanz für die Spieler und wird zurecht fast vollständig ignoriert. Er ist nicht, war nie und wird nie eine gleichwertige Alternative zu einem Server-Browser sein. Ihr findet dort kaum bis gar keine normalen Matches und generell hat EA es einfach nicht geschafft, die Community dazu zu motivieren, in Portal eigene Server zu erstellen, zu hosten oder als Gast-Spieler zu besuchen.

Es hilft auch nicht, dass ihr vom „Schnelles Spiel“-Reiter 5 Zeilen nach unten scrollen müsst, um überhaupt zum Portal-Bereich des Spiels zu gelangen.

Ich freue mich sehr, dass der Server-Browser nun endlich zu Battlefield 6 kommt, aber ich hoffe auch wirklich inständig, dass die finale Implementierung vernünftig umgesetzt ist.

Wenn EA den neuen Service ähnlich stiefmütterlich behandelt wie das „Geschlossene Waffen“-Matchmaking oder den Portal-Modus, oder wenn der Server-Browser zukünftig in 17 Untermenüs versteckt wird, dann begrabe ich meine Motivation, den Shooter privat zu spielen, vollständig.

Ist der Server-Browser für euch ein Grund, mal wieder Battlefield 6 zu zocken? Was würde es für euch bedeuten, wenn der Server-Browser unzureichend umgesetzt wird? Schreibt es uns in die Kommentare!

Falls ihr Battlefield 6 länger nicht gezockt habt, könnt ihr euch hier auf MeinMMO eine Übersicht über alle in der aktuell laufenden Season 5 hinzugefügten und noch kommenden Inhalte verschaffen. Es stehen noch 2 Content-Drops der Season aus. Mehr dazu hier: Battlefield 6: Das steckt in Season 5 – Alle Inhalte und Termine