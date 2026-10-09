Seit dem Release von Battlefield 6 vermissen Veteranen der Shooter-Reihe ein wichtiges Feature. In Season 5 soll es endlich kommen.

Was ist das für eine Änderung? Battlefield 6 wird in Season 5 einen Server-Browser bekommen. Das gehört seit dem Release des Shooters zu den größten Forderungen der langjährigen Fans, da der Portal-Modus diesen Zweck nicht erwartungsgemäß erfüllen kann.

Bei einem Server-Browser haben die Spieler eine große Übersicht aller verfügbaren Server und können sich selbst aussuchen, auf welchem sie spielen wollen. Das macht sie unabhängig vom zufälligen Matchmaking, bei dem Maps und Mitspieler vom System bestimmt werden.

Video starten Battlefield 6 zeigt Season 5 im Gameplay-Trailer Autoplay

Der größte Wunsch der Community

Warum ist ein Server-Browser der Community so wichtig? Server-Browser waren in der Vergangenheit ein fester Bestandteil der Battlefield-Reihe und essenziell zur Bildung einer Community, denn dort waren historisch immer offizielle sowie Community-Server zu finden.

Spieler suchten sich im Server-Browser einen Server aus, der ihren Anforderungen und Wünschen entsprach, und besuchten diesen bei ihren regelmäßigen Gaming-Sessions. Es gab Server, die ausschließlich bestimmte Maps anboten, gezielt Waffen, Gadgets oder Fahrzeuge verboten und auch Hardcore- und andere alternative Modi hosteten.

Mit der Zeit kannte man auch die anderen Spieler auf dem Server immer besser, auch wenn man vielleicht nie ein Wort wechselte. Man sah schließlich immer und immer wieder dieselben Namen, die Clan-Tags. Ein solches Spielerlebnis ist mit zufälligem Matchmaking nahezu unmöglich.

Wann kommt der Server-Browser? Der Server-Browser soll innerhalb von Season 5 Einzug in Battlefield 6 erhalten, allerdings erst im dritten Teil der Season, der am 8. Dezember 2026 starten soll.

Season 5 selbst geht bereits am 13. Oktober 2026 mit Teil 1 los und hat neben zwei neuen Maps auch 4 neue Waffen und ein „Dead Space“-Event im Gepäck. In Teil 2 folgt eine weitere Map, eine Waffe und eine mobile Artillerie, ehe es im dritten Part neben dem Server-Browser unter anderem zwei Map-Reworks, einen neuen Modus sowie die Einführung der Platoons gibt.

Eine Übersicht zu den neuen Inhalten und wichtigsten Terminen von Battlefield 6 fünfter Season findet ihr auf der zweiten Seite.

Auch MeinMMO-Redakteur Dariusz ist überzeugt, dass der Server-Browser in Battlefield 6 aktuell noch fehlt, und freut sich bereits auf dessen Veröffentlichung. In Season 4 kritisierte er noch, dass ihm dieser fehlt, damit der Shooter wirklich vollständig sein kann: Battlefield 6: Endlich ist der Shooter von EA das 70€-Preisschild wert, aber eine Release-Sünde ist auch 9 Monate später nicht behoben