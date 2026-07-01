Battlefield 6 macht Fans heiß auf ein neues Feature und streicht es direkt wieder: „Schlechteste PR, die ich je gesehen habe“

Die Entwickler von Battlefield 6 haben den Fans eine große Freude beschert, nur um sie danach direkt wieder wegzunehmen. Jetzt flucht die Community.

Was war das für ein Feature? Die Entwickler von Battlefield 6 haben in einem Update angekündigt, dass sich die Mechanik wie Erfahrungsbooster funktionieren verändern soll. Bislang war es so, dass die Booster am Ende des Matches aktiv sein mussten, um die Mehrfach-EXP zu erhalten.

Im Update sollte dies aber auf eine Echtzeitberechnung geändert werden. Wenn der Booster also mitten im Match ausläuft, ist die bis dato erhaltene Erfahrung nicht weg, sondern bleibt geboostet.

Das wäre für die Spieler wirklich gut, denn so werden Erfahrungsbooster viel nützlicher, gerade was lange Matches angeht. Doch es kommt anders als gedacht.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Battlefield 6 sehen:

Video starten Battlefield 6 stellt die Roadmap für das Jahr 2026 im Video vor Autoplay

Ups, alles ein Versehen!

Was ist mit dem System passiert? Die neue Änderung, die den Fans wirklich gefallen hat, wurde laut den Entwicklern aus Versehen gepostet. Die Erfahrungsbooster würden weiterhin so funktionieren wie vorher und es gäbe keine Änderungen.

Gleichzeitig würden sie das Feedback der Fans zum Thema gerne annehmen und sich freuen, wenn diese sich dazu äußern – und genau das tun die Fans auch, allerdings nicht so wie die Entwickler das wünschen.

Was sagen die Fans? Wer Feedback bestellt, bekommt auch Feedback. So ärgern sich die Fans auf Reddit, dass man ihnen die gute Funktion wieder weggenommen hat. Dort schreiben sie:

Pacyfnativ: „Das ist die schlechteste PR, die ich je gesehen habe.“

RadioactiveBroccoli: „Und dennoch verteidigen die Leute diese Firmen immer noch und streiten sich untereinander. Manche von euch müssen aufwachen. Den Firmen ist der Konsument ehrlich gesagt völlig egal.“

rafioo: „Ich habe heute noch geschrieben, dass ich solch einen kundenfreundlichen Schritt von EA nicht erwartet hätte und dass sie ein Lob von mir bekommen. Wie man sieht, hat sich das natürlich als ‚Fehler‘ herausgestellt. Was für ein Mist und was für miese Entscheider. Die Namen der Leute, die solche Entscheidungen treffen, sollten öffentlich gemacht werden.“

Wie seht ihr das? Hat EA sich hier falsch verhalten und sollte die Änderungen schnell wieder einfügen? Oder findet ihr die aktuelle Funktionsweise der Booster gut? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Battlefield 6 könnt ihr derzeit gratis spielen: Battlefield 6 startet bislang größte Aktion: Lässt euch eine Woche gratis spielen und spendiert dicken Rabatt