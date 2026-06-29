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Battlefield 6 startet bislang größte Aktion: Lässt euch eine Woche gratis spielen und spendiert dicken Rabatt

CedricH Cedric Holmeier Lesezeit 2 Minuten

Für viele Fans war Battlefield 6 lange der nächste große Shooter, doch wer noch gezögert hat, kann den Titel jetzt nicht nur ausprobieren, sondern auch als Schnäppchen sichern.

Battlefield 6
Battlefield 6
Battle RoyaleShooter

Was ist das für eine Aktion? Bei Battlefield 6 läuft vom 30. Juni bis zum 06. Juli 2026 ein Free Trial. Hier können alle Spieler kostenlos eine abgespeckte Version von Battlefield 6 spielen. Die Entwickler gewähren euch vollen Zugriff auf insgesamt 4 unterschiedliche Maps und 5 verschiedene Spielmodi während des Tests.

Mit Railway to Golmud und Cairo Bazaar stehen zwei sehr unterschiedliche Maps zur Verfügung. Während erstere große Schlachten mit vielen Fahrzeugen bietet, geht es auf dem Bazaar um Close-Combat und viel Action in engen Gassen.

Während des Tests könnt ihr dabei so viele Runden spielen, wie ihr wollt, und in der Woche Battlefield 6 richtig erleben.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Battlefield 6 sehen:

Video starten
Battlefield 6 stellt die Roadmap für das Jahr 2026 im Video vor

Gratis und im Angebot

Was ist das für ein Angebot? Derzeit läuft der Steam Summer Sale und auch Battlefield 6 ist dabei im Angebot. Obwohl der Shooter noch ziemlich neu ist, gibt es ihn derzeit bereits für rund 35 Euro auf Steam im Angebot.

Wer also nach der Gratis-Woche weiter spielen und alle Spielmodi und Karten sehen möchte, der kann sich für 50 % Rabatt noch bis zum 9. Juli 2026 ein Schnäppchen schlagen.

Wie steht es um Battlefield 6? Etwa ein halbes Jahr nach dem Release hat Battlefield 6 inzwischen einige wichtige Updates erhalten. So gibt es passend zum aktuellen Test noch eine große Gunplay-Überarbeitung.

Diese zielt darauf, Waffen auf Distanz etwas abzuschwächen, weil sich zuvor viele Spieler über die „laserartigen“ Waffen beschwert hatten, die über hunderte Meter präzise auch im Dauerfeuer blieben.

Gleichzeitig steht am 21. Juli 2026 die vierte Season unter dem Namen „Naval Warfare“ an, die wie der Name verspricht, den Fokus auf weitläufige Karten und die Rückkehr intensiver Seekämpfe mit Booten und Schiffen legt.

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Schaut ihr zum neuen, kostenlosen Test (wieder) in Battlefield 6 hinein? Oder habt ihr keine Lust auf den Shooter? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen! Mehr zu Battlefield 6 findet ihr ebenfalls direkt bei uns auf MeinMMO: Twitch-Streamer sagt: Eine Map aus Battlefield 6 verstößt gegen deutsche Gesetze

Quelle(n):
  1. battlefield-inside.de

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1 Kommentar
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Lupidu
#1259602

Hätte ich mir ja gerne mal angeschaut, aber die Free Trail war vor zwei Wochen schon zu Ende, wenn ich das richtig sehe. Irgendwas stimmt mit euren Daten hier nicht.

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