Battlefield 2042 macht Fans mit Änderung sauer – „Ich versuche nicht, Call of Duty zu spielen“

Vor wenigen Tagen gab es endlich neue Gameplay-Szenen zu den Spezialisten von Battlefield 2042 zu sehen. Doch die Reaktion der Spieler fällt gemischt aus. Vor allem eine Änderung im Nahkampf sorgt für Diskussionen.

Worum geht es? Der neue Gameplay-Trailer stellt die vier Spezialisten vor und zeigt ihre Eigenschaften. Die Spezialisten sind sowas wie das Klassen-System von Battlefield 2042.

Wie funktioniert das? Die Spezialisten ähneln grundsätzlich der bisherigen Rollenverteilung, die man auch aus anderen Ablegern kennt:

Sturmsoldat – Der mobile Frontsoldat

Versorger – Die Unterstützungs-Einheit oder auch Sanitäter

Ingenieur – Ist für die groben Geräte zuständig

Aufklärer – Bleibt oft im Hintergrund, späht Feinde aus oder stört sie

Spezialisten kommen außerdem mit aktiven und passiven Fähigkeiten und Gadgets. Bei den Waffen habt ihr wiederum deutlich mehr Freiheiten, als das früher der Fall war. Wenn ihr mehr zu den Spezialisten wissen wollt, findet ihr hier unsere Übersicht zu den Klassen.

Was ist nun das Problem? Neben der Grafik steht vor allem die Animation des Nahkampf-Kills im Mittelpunkt der Kritik. Während ihr in früheren Battlefield-Ablegern Nahkampf-Kills noch aus der First-Person-Perspektive durchführen konntet, wechselt Battlefield 2042 nun zur Third-Person-Ansicht, wenn ihr einen Kill mit eurem Messer schafft.

Hier könnt ihr euch so einen Nahkampf-Kill im neuen Gameplay-Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das gefällt zahlreichen Battlefield-Veteranen überhaupt nicht und im Subreddit zu Battlefield 2042 machen diese ihrem Unmut Luft.

Spieler fordern Option zum Wechsel der Kamera “First-Person ist für mich viel immersiver”

Was genau stört die Fans an der Neuerung? Viele sind besorgt, dass die Atmosphäre des Shooters unter Änderungen wie diesen leiden könnte. Durch die Third-Person-Perspektive würde sich die Immersion verschlechtern.

Daher wird auf reddit nun gefordert, die First-Person-Perspektive optional verfügbar zu machen, damit jeder Spieler selbst entscheiden kann. Dieser Vorschlag stammt von xFate96 und erhält von anderen Battlefield-Fans viel Zustimmung (via reddit).

Das sagen Fans zu dem Vorschlag:

“Ja, nur First-Person für mich. Ich versuche nicht, Call of Duty zu spielen.” (TheRedTacoMan via reddit)

“Ja. First-Person ist für mich viel immersiver. Ich möchte mich so fühlen, als wäre ich der Soldat den ich spiele und das ich auf dem Schlachtfeld bin.” (Leasmushy via reddit)

“Battlefield hat es [bisher] in First-Person persönlicher gemacht.” (xSSx-SPECTER via reddit)

Zwar stimmt nicht jeder den Kritikern zu, einige sehen es beispielsweise nur als kleine Änderung. Doch immer mehr Kommentatoren befürchten, dass sich Battlefield durch Änderungen wie diese immer mehr an den Konkurrenten Call of Duty anpasst. Auch die vier Spezialisten werden kritisch gesehen:

dorsalfantastic drückt es so aus: “Ein großer Anreiz für viele Spieler ist es, im Wesentlichen ein Rädchen im Getriebe des Krieges zu sein. Und mit der Hinzufügung von Operationen (personalisierte Agenten) und jetzt 3rd-Person-Animationen kommt es eher so rüber, als würde man versuchen, jeden zur Hauptfigur seines eigenen Films zu machen. Das entspricht nicht wirklich dem Schlachtfeld-Vibe.”

Die neuen Gameplay-Szenen sehen in den Augen so mancher Battlefield-Spieler so aus, als würde man sich weiter in Richtung CoD bewegen.

Was stört die Spieler am neuen Gameplay-Trailer? Im Kommentarbereich auf YouTube kritisieren zahlreiche Fans die Technik. So wird kritisiert, dass die Szenen zu ruckelig seien und nicht flüssig in 60 FPS laufen würden.

Viele sind enttäuscht, da die ersten Trailer zu Battlefield 2042 besser aussehen würde, als dieser neue Trailer. Dem entgegnen wiederum andere Spieler, dass es wahrscheinlich Szenen aus dem Alpha-Test sind und bei weitem noch nicht die finale Version des Shooters sein dürfte.

Außerdem darf man bei YouTube die Komprimierung und schlechtere Bildqualität von aufgenommenem Gameplay nicht vergessen.

Dennoch scheint es nach dem anwachsenden Hype nun auch vermehrt Sorge und Kritik zu geben.

Ob die Kritik gerechtfertigt ist, könnt ihr noch im September in einer Open Beta selbst herausfinden.

Wann soll die Beta starten? Offiziell gibt es noch kein genaues Datum zum Beta-Start. EA hat bisher nur den September als groben Zeitraum genannt.

Laut Branchen-Insider Tom Henderson soll die Beta allerdings am 22. September in die Early-Access-Phase gehen. Henderson gilt als vertrauenswürdige Quelle und ist sich bei dieser Information recht sicher.

Für welche Plattformen erscheint die Beta? Ihr werdet den Shooter auf dem PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S spielen können. Auf den alten Konsolen müsst ihr aber mit einer abgespeckten Variante rechnen.

Alle bekannten Infos findet ihr in unserer Übersicht zur Open Beta zu Battlefield 2042