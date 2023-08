Baldur’s Gate 3: Twitch Drops schenken euch zum Release exklusive Items – So bekommt ihr sie

Was haltet ihr von den Items? Werdet ihr sie euch gönnen oder verzichtet ihr lieber darauf? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Wann startet das Angebot? Das Angebot startet am 03. August 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit und endet am 17. August 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit. In diesem Zeitraum müsst ihr dann nur noch im Twitch-Bereich von Baldur’s Gate 3 einen Streamer heraussuchen, der seinen Stream mit „Drops aktiv“ oder „Drops active“ betitelt. Diesem schaut ihr zu und sackt dann die Belohnungen ein.

Baldur’s Gate 3 und Twitch arbeiten zum Release zusammen. Ihr könnt euch durch Drops einige kosmetische Items sichern, um diese dann im Spiel anzuziehen. Wir zeigen euch wie lang das Event geht, was ihr beachten müsst und was ihr bekommt.

Insert

You are going to send email to