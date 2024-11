Ein Spieler ist von Baldur’s Gate 3 hart enttäuscht, andere sagen: „Genau das ist genial“

So reagiert die Community: Obwohl der Beitrag auf den ersten Blick ziemlich negativ ist, scheint man sich über das Schicksal von Brynoo5 ziemlich zu amüsieren – mehr als 6.000 Upvotes gibt es inzwischen. Für die meisten ist sogar klar: Das ist genau der Reiz von Baldur’s Gate 3 und indem sich Brynoo5 so fühlt, habe das Spiel exakt das erreicht, was es erreichen wollte: Eine Lüge mit dem Wächter aufzubauen.

Ihr hättet mein Gesicht nicht sehen sollen, als ich am Anfang von Akt 3 herausgefunden habe, dass die Wächterin tatsächlich die ganze Zeit der Imperator war … ich habe so viel Zeit darin investiert, die Frau meiner Träume zu erschaffen und dafür sogar Mods installiert und … es endete alles damit, dass ich von einem tentakeligen Mistvieh getäuscht wurde.

