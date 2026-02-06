Baldur’s Gate 3 erhält eine Fortsetzung, aber als Serie und dahinter stecken bekannte Gesichter – Nur nicht die, die man erwartet

Larians erfolgreiches Rollenspiel Baldur’s Gate 3 wird eine Serienadaption erhalten, die an die Geschehnisse des Spiels anknüpfen soll. An dem Projekt werden bekannte Namen beteiligt sein, doch nicht unbedingt die, die man erwartet.

Was weiß man bisher zu der Serienadaption? HBO entwickelt die Serie „Baldur’s Gate“, die zwar nicht die Ereignisse der Videospiele neu erzählen will, sondern direkt an die Geschehnisse von Larians Baldur’s Gate 3 anknüpfen soll (Quelle: Deadline). Der Macher von HBOs The Last of Us, Craig Mazin, soll als Writer, Executive Producer und Showrunner beteiligt sein. Er selbst sagt, er habe beinah 1.000 Stunden in das Spiel investiert:

Ich bin ein begeisterter Fan von D&D und der brillanten Art und Weise, wie Swen Vincke und sein talentiertes Team es adaptiert haben. Ich kann es kaum erwarten, Baldur’s Gate und all seine unglaublichen Charaktere mit so viel Respekt und Liebe wie möglich zum Leben zu erwecken, und ich bin Gabe Marano und seinem Team bei Hasbro zutiefst dankbar, dass sie mir dieses unglaublich wichtige Projekt anvertraut haben. Craig Mazin (Quelle: Deadline)

Neben dem Macher von The Last of Us ist auch Chris Perkins an dem Projekt beteiligt. Der ehemalige langjährige Leiter der Story-Abteilung bei Wizards of the Coast steht als beratender Experte des Universums von Dungeons & Dragons an der Seite von Mazin. Mittlerweile arbeitet Chris Perkins übrigens für Critical Role.

Wer jedoch bisher im Team fehlt, sind die Schöpfer von Baldur’s Gate 3 selbst, Larian Studios. Doch Publishing Director Michael Douse und Larian-Chef Swen Vincke äußern sich zu diesen Neuigkeiten und erklären, wie sehr – oder ob – sie überhaupt an der Serie beteiligt sind.

Gemischte Reaktionen bei den Schöpfern von Baldur’s Gate 3

Was sagt Larian zu dieser Ankündigung? Anhand der Reaktion des Publishing Directors Michael Douse auf X war Larian bei dem letztendlichen GO für die Serie nicht beteiligt. Stattdessen wäre Hasbro Entertainment mit an Bord, denen Mazin in seinem Statement schließlich für das Anvertrauen des Franchises auch dankt.

„Sehr guter Journalismus übrigens, ihr habt die Entwickler von Baldur’s Gate 3 nie dazu befragt, aber keine Sorge, das ist okay“, schreibt Douse zu der Ankündigung von Deadline auf X.

Der CEO von Larian, Swen Vincke, reagiert auf diese Neuigkeiten etwas friedlicher. Er findet es verrückt, wie die Geschichte, die damals in einem kleinen Hotelkonferenzraum begann, inspirierend genug war, um zu einer HBO-Serie zu werden, und erklärt, wie er selbst zu diesem Serienprojekt steht:

Wir haben unglaublich hart daran gearbeitet, Baldur’s Gate 3 seinem Erbe würdig zu machen. Seine Charaktere und Erzählungen sind das Ergebnis der Zusammenarbeit vieler Teams, und ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass sie das cool finden und hoffen, dass das, was als Nächstes kommt, mit derselben Leidenschaft umgesetzt wird. Die Enden von BG3 wurden so gestaltet, dass sie als Grundlage für neue Abenteuer dienen können. Es gibt viele Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Ich bin gespannt, für welche sich Craig und sein Team entscheiden werden. Er hat uns zu einem Gespräch eingeladen, sodass wir ihm unsere Ideen vorstellen können. Swen Vincke auf X

Werden die Writer von Larian auch an der Show mit ihrer Expertise beraten? Auf die Nachfrage des Nutzers @ahsanford auf X, ob irgendwelche Autoren von Larian als Berater für die neue Serie tätig seien, antwortet Swen: „Meines Wissens nach nicht.“

Mazin habe das Team jedoch gefragt, ob er ins Studio kommen könne, um mit ihm und den Entwicklern zu sprechen. Swen selbst klingt anhand seiner Worte recht optimistisch: „Nach unserem Gespräch glaube ich, dass er wirklich ein großer Fan ist, was mir Hoffnung gibt.“

Larian Studios ist nach Baldur's Gate 3 mehr auf ihr neues und eigenes Projekt Divinity fokussiert und scheint neben dem Austausch mit den Machern der Serie selbst nicht sonderlich mitzuwirken.