Baldur’s Gate 3: Ihr habt uns verraten, welche NPCs ihr gerne daten würdet – Und es gibt einen klaren Sieger

In einer Umfrage auf MeinMMO wolltet wir von euch wissen, welche NPCs ihr in Baldur’s Gate 3 gerne romancen würdet, wenn es möglich wäre. Wir verraten euch, wer es auf das Siegertreppchen geschafft hat.

Baldur’s Gate 3 hat die Herzen zahlreicher Spieler erobert und die Gefährten, mit denen ihr Romanzen eingehen könnt, haben sicherlich dazu beigetragen. Doch es gibt auch zahlreiche weitere NPCs, bei denen man sich insgeheim wünscht, sie daten zu können – auch wenn das im Spiel leider nicht möglich ist. Deshalb wollten wir von euch wissen, welche dieser Charaktere ihr am liebsten romancen würdet.

Das sind die Ergebnisse: Jeder von euch konnte 3 Stimmen abgeben. Insgesamt gab es seitdem 948 Abstimmungen und zur Auswahl standen 29 der beliebtesten NPCs aus Baldur’s Gate 3.

Hier listen wir euch auf, welche NPCs es auf die Plätze 4-10 geschafft haben:

Platz 10: Viconia (3%, 41 Abstimmungen)

Viconia (3%, 41 Abstimmungen) Platz 9: Dammon (3%, 45 Abstimmungen)

Dammon (3%, 45 Abstimmungen) Platz 8: Lakrissa (4%, 55 Abstimmungen)

Lakrissa (4%, 55 Abstimmungen) Platz 7: Ein anderer (4%, 57 Abstimmungen)

Ein anderer (4%, 57 Abstimmungen) Platz 6: Dame Aylin (6%, 80 Abstimmungen)

Dame Aylin (6%, 80 Abstimmungen) Platz 5: Jaheira (8%, 111 Abstimmungen)

Jaheira (8%, 111 Abstimmungen) Platz 4: Raphael (8%, 121 Abstimmungen)

Enver Gortash hat es mit 39 Abstimmungen gerade so nicht in die Top 10 geschafft, obwohl ihn viele wegen seines Synchronsprechers Jason Isaacs toll finden. Er ist nämlich bekannt für seine Rolle als Lucius Malfoy in den Harry-Potter-Filmen.

Mit der Option Ein anderer konntet ihr uns NPCs in den Kommentaren nennen, die nicht in der Vorauswahl zu finden waren. Für NatsuSenpaii ist Karlach die klare Favoritin, die es nicht in die Auswahl geschafft hat, da man sie bereits romancen kann. Verratet uns noch gerne in den Kommentaren, an wen ihr gedacht habt, als ihr für Ein anderer abgestimmt habt.

Die ersten 3 Plätze stellen wir euch nun genauer vor. Dabei gab es ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem 2. und 3. Platz. Der erste Platz hat dagegen mit viel Abstand gewonnen.

Platz 3: Orin

Orin hat ganz knapp den zweiten Platz verpasst.

Ergebnis: 10 % mit 140 Abstimmungen

Orin ist eine sadistische Gestaltwandlerin. Als Auserwählte von Bhaal genießt sie das Töten und spielt grausam mit ihren Opfern. Ihre Fähigkeit, jede Gestalt anzunehmen, macht sie unberechenbar und gefährlich. Orins komplexe Familiengeschichte, geprägt von Missbrauch und Verrat, trägt zur Tiefe ihres Charakters bei. Sie beeindruckt auch durch ihr cooles Design und hat offensichtlich viele Fans.

Mehr über Orin erfahrt ihr hier:

Platz 2: Isobel

Isobel hat sich den zweiten Platz geschnappt – es war ein knappes Rennen zwischen Orin und ihr.

Ergebnis: 10 % mit 141 Abstimmungen

Isobel hat sich mit ihrem sanften Wesen und ihrer enormen inneren Stärke den zweiten Platz gesichert. Sie ist eine Anhängerin der Göttin Selûne und die Tochter des Bösewichts Ketheric Thorm. Nach ihrem Tod und der Wiederbelebung durch einen Pakt ihres Vaters mit Myrkul kämpft sie gegen die Mächte der Absoluten. Sie ist zudem die Geliebte von Dame Aylin, der Tochter Selûnes, und ihre Beziehung ist unzertrennlich. Die 2 sind ein absolutes Traumpaar.

Doch könnte man hoffen, dass sie einen Platz für eine dritte Person lassen. Ein bisschen Träumen ist schließlich erlaubt.

Platz 1: Alfira

Alfira hat es auf das Siegertreppchen geschafft!

Ergebnis: 25 % mit 360 Abstimmungen