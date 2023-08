Wir erklären euch in einem kurzen Video, wie ihr in Baldur’s Gate 3 euren Charakter zurücksetzt und eure Klasse neu wählt.

Wegen eines Dates in Baldur’s Gate 3, löscht ein Freund den Account seiner Partnerin in Pokémon GO

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was geht da vor sich? In der magischen Welt namens Faerûn, die von den verschiedensten Wesen bewohnt wird, geht es um eine besondere Ungerechtigkeit. In Baldur’s Gate 3 gibt es einen großen Fehler, der unsere kleinen Freunde knallhart trifft – nämlich Gnome, Halblinge und Zwerge. Sie können nicht so küssen, wie sie es gerne würden.

Insert

You are going to send email to