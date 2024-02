Das falsche Item verkaufen – das kann katastrophale Folgen in Baldur’s Gate 3 haben. Denn es kann sogar den Tod geliebter Begleiter erzwingen, wenn man nicht aufpasst.

Eine der wohl schwierigsten Aufgaben in Baldur’s Gate 3 ist das Inventar-Management. Bei den Unmengen an Beute, die man finden kann, ist man nicht nur schnell überladen, sondern verliert auch gerne mal den Überblick, was eigentlich wichtig und was unwichtiger Schrott ist.

So ging es auch einem Spieler, der leider ein „kleines“ Item verkaufte und dafür sorgte, dass er sich von einem Begleiter dauerhaft verabschieden musste.

Was für ein Gegenstand wurde verkauft? Die Rede ist hier vom Nachtspeer („Speer of Night“). Diesen bekommt ihr im Verlauf der Proben der Shar. Falls ihr Schattenherz dabei habt, weist sie euch sogar deutlich darauf hin. Dieser Speer ist notwendig, um das Ritual durchzuführen, zu dem Schattenherz sich berufen fühlt.

Der Nutzer Katyamuffin hat im Subreddit von Baldur’s Gate 3 verraten, dass ihm dieser Speer aber schon zum dritten Mal den Spielstand ruiniert hat. Denn er hat den Speer bei einem dämonischen Händler verkauft, der kurz darauf sein Lager abbricht.

Warum macht ihr es so einfach, den Nachtspeer aus Versehen zu verkaufen? Warum ist das kein Quest-Gegenstand? Warum hat er keine besondere Umrandung? Er ist nicht einmal SELTEN? Nicht nur ist es leicht, ihn aus Versehen zu verkaufen, es ist auch noch leicht, ihn auf einer Karte zu verkaufen, wo der einzige Händler (einer von Yurgirs Merregons) entweder stirbt oder am Ende verschwindet, wenn du mit dem Bereich fertig bist, was es unmöglich macht, den Speer zurückzuholen.

Was passiert ohne den Gegenstand? Wenn es zur Begegnung mit dem Nachtlied kommt, dann ist die Aufgabe von Schattenherz eigentlich klar. Sie muss das Nachtlied töten um damit zur „Dunklen Justiziarin“ zu werden und Shar ihre Treue zu beweisen. Schattenherz will das auch liebend gerne machen – benötigt dafür allerdings den Nachtspeer, den man im Tempel zuvor findet. Denn nur diese Waffe ist in der Lage, das Nachtlied tatsächlich zu töten.

Versucht man sich ohne den Nachtspeer dem Nachtlied zu nähern, wird Schattenherz wütend. Es beginnt ein Dialog, in dem sie sich weigert, ohne diese wichtige Waffe voranzugehen. Hier bleiben nur zwei Optionen – entweder man bekämpft Schattenherz oder schickt sie ins Lager zurück. Beides endet aber unweigerlich damit, dass Schattenherz die Gruppe permanent verlässt (entweder tot oder unsagbar enttäuscht).

Katyamuffin schreibt dazu weiter:

Das ist das zweite Mal, dass mir das passiert ist und dieses Mal ist es im Honour-Mode gewesen, also musste ich Schattenherz umbringen, weil ich keine Dialog-Option hatte wie „Sorry Mädchen, ich habe deinen super wichtigen, göttlichen, magischen Speer verkauft, während ich dem Händler meinen ganzen Schrott gegeben habe, weil er einfach wie ein alter rostiger Wurfspeer aussah.“ Ich hasse mich und diesen dummen Speer. […] Wer von euch jetzt fragt: „Wie?“ … Ich mag es nicht, meinen Autismus als Ausrede zu nehmen, aber dieses Mal gebe ich ihm die Schuld.

So reagiert die Community: Die Community nimmt diesen Vorfall offenbar mit jeder Menge Humor auf und wundert sich darüber, dass man diesen Fehler gleich mehrfach begehen kann.

„Du hast den Nachtspeer verkauft. Den. Nacht. Speer. Du hast ihn verkauft. Das ist passiert. Ich glaube, es wird Zeit dass du ein wenig an die frische Luft kommst und vielleicht ganz lange darüber nachdenkst, was du Schattenherz angetan hast.“ – IamTheInsult

„Das ist so unglaublich lustig, tut mir leid. Ich stell mir einfach vor, wie Aylin und Schattenherz deinen Tav anstarren mit diesem „Du hast den Speer VERKAUFT?“-Gesichtsausdruck, wie in so einer Seinfeld-Satire.“ – CombinationSimulation50

Manche haben aber auch hilfreiche Tipps für den Spieler, etwa den Charakteren zusätzliche Taschen ins Inventar zu legen. Der Spieler Baldurs-Mouse empfiehlt:

„Schnapp dir einen Beutel, wie etwa der Geldbeutel in Schattenherz’ Inventar und pack den Speer dort hinein. Wenn du nicht die Angewohnheit hast, Gegenstände aus Taschen zu verkaufen, dann kannst du es gar nicht mehr aus Versehen verkaufen.“

Habt ihr auch schonmal einen wichtigen Gegenstand in Baldur’s Gate 3 verkauft und standet vor einem großen Problem? Oder seid ihr von dieser Schmach bisher verschont geblieben?

Man kann sich den Spielstand aber auch anders ruinieren – wenn man etwa unbedingt Sex mit einer Drow will.