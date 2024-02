Baldur’s Gate 3: „Die dümmste Art den Spielstand zu verlieren“ – Gruppe stirbt, weil sie einen Zettel vergisst

Die einzige Möglichkeit, einem solchen Vertrag zu entgehen, ist es, dem Teufel den Vertrag abzuluchsen. Genau deshalb bricht man eigentlich in das Haus der Hoffnung – Raphaels Palast – ein. Im Haus der Hoffnung geschehen allerdings noch so viele andere Vorfälle, dass man das ursprüngliche Ziel leicht aus den Augen verlieren kann.

Wir gehen also zum Eingang des Hauses der Hoffnung, Raphael taucht auf und es scheint so, als hätten wir vergessen, unseren eigenen Vertrag zu stehlen – also stiehlt Raphael unsere Seelen und löst damit ein direktes Game Over aus.

Wir haben den Brunnen benutzt, haben alles beschworen, was wir konnten, benutzen den höchsten Aid-Zauber, um so viel Leben wie möglich zu besitzen, haben Rauchpulver-Bomben an jeder Säule platziert um sie bereits in Runde 1 zu zerstören – mit Gewissheit können wir sagen, dass wir vollkommen bereit waren, gegen ihn zu kämpfen.

Was ist der Honour-Mode? Der „Honour-Mode“ wurde nachträglich von Larian ins Spiel gebracht und stellt die höchste Schwierigkeit dar. Nicht nur sind Feinde hier besonders widerstandsfähig, sondern es gibt auch ein paar andere Gemeinheiten: Man darf etwa den Spielstand kein zweites Mal laden. Wenn man – aus welchem Gründen auch immer – sterben sollte, dann ist das Spiel vorbei und der Honour-Mode gilt als gescheitert. Zwar kann man den Spielstand danach in einen gewöhnlichen Spielstand umwandeln, aber die Herausforderung ist missglückt.

In Baldur’s Gate 3 gibt es zahlreiche Methoden, wie man das Zeitliche segnen kann. Sei es ein ruhmreiches Ende im fairen Kampf, der Schubser in einen Abgrund, das Begrabenwerden unter einer Statue oder ein spontaner Tötungs-Zauber einer aufgebrachten Halbgottheit .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to