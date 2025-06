Wenn ihr Gale in Baldur’s Gate 3 nicht früh ein Buch in die Hand drückt, endet das Spiel mit einer traurigen Katze

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr verschiedenste Enden für eure Begleiter erhalten, je nachdem, welche Entscheidungen ihr während eures Runs trefft. Ein Ende von Gale ist dabei besonders traurig, dabei habt ihr ihm in diesem Fall nur ein Buch nicht gezeigt.

Um welches Buch geht es? In Akt 3 könnt ihr in Baldur’s Gate ein Buch in einem Gewölbe unter dem Geschäft „Sorcerous Sundries“ finden (oder besser gesagt entwenden). Das Buch mit dem Titel „Die Annalen von Karsus“ spielt eine essenzielle Rolle für euren Begleiter Gale.

Denn dieses Buch führt dazu, dass er die Göttin Mystra aufsucht und dort erfährt, was es mit seiner mysteriösen, magiefressenden Kraft auf sich hat. Und auch, dass es Wege gibt, sie wieder loszuwerden – ohne dass er sterben muss. Zusätzlich sind dort wichtige Informationen über die Krone von Karsus enthalten, die Gales Entscheidungen deutlich beeinflussen.

Dass es Auswirkungen hat, dieses Buch nicht zu holen oder ihm einfach nicht zu zeigen, kann man sich nun denken. Doch es führt sogar zu einem besonders traurigen Ende, das Fans auf Reddit reihenweise zerbricht, nachdem User bonuslobster sein Erlebnis in seinem Thread teilt.

„Oh ja, dieses Ende bricht mir das Herz.“

Welches Ende bekam der Spieler? Spieler bonuslobster teilt in seinem Thread auf Reddit seine Erfahrung, in der er das Buch zwar aus dem Gewölbe holte, aber vergaß es ihm zu zeigen. Zwar versuchte er es später nochmal, aber Gale zeigte keine Reaktion darauf. Das störte bonuslobster allerdings nicht, da er ohnehin nicht wollte, dass sein Begleiter zu einem Gott aufsteigt, um sein Problem zu lösen.

Am Ende bei den Docks eröffnet Gale dann dem Spieler, dass er nach der indessen verlorenen Krone suchen wird, egal was dieser ihm sagen würde. Als bonuslobster dann die Party am Ende des Spiels erreichte, fand er allerdings lediglich ein Echo von Gale vor. Er hatte scheinbar die Krone aus dem Wasser gezogen und war prompt von der Ebene der Existenz verschwunden, als er versuchte, selbst zum Gott aufzusteigen.

Als bonuslobster sich entschied, das Echo zu umarmen, hinterfragte Gale seine Entscheidung und bereute, dass er „all das“ aufs Spiel gesetzt hatte, um ein Gott zu werden. Es folgte ein Brief, in dem schrieb, dass er eigentlich mit seinem Leben hätte zufrieden sein sollen, aber die Verlockung der Unsterblichkeit zu groß gewesen sei.

Ebenso ist seine geflügelte Katze Tara hinter etwas Gras versteckt, sichtlich traurig und geknickt. Spricht man sie an, erzählt sie, wie gern sie sich noch einmal in Gales Schoß legen würde und dass sie dafür alles tun würde.

Ohne das Buch trifft Gale nicht auf Mystra und erfährt nicht, was es mit dem Orb in seinem Innern auf sich hat.

Wie findet die Community das Ende? Wie User crockofpot in den Kommentaren darlegt, ergibt dieses Ende durchaus Sinn, denn ohne das Buch hätte Gale keine andere Hoffnung auf langfristige Besserung seines Zustands abseits der Krone. Trotzdem ist bonuslobster damit gar nicht glücklich und hätte sich ein anderes Ende gewünscht.

Viele andere teilen seine Meinung und verleihen ihrer Trauer darüber Ausdruck:

Werfboi schreibt zu der Aussage von Katze Tara: „Das ist die Zeile, die mich immer berührt, und wenn man das Echo von Gale umarmen will und er etwas sagt wie ‘Oh, was für ein guter Freund du warst’, dann hat es mich verdammt fertig gemacht.“

crockofpot merkt an: „Seine letzten Zeilen und sein Brief sind sogar noch trauriger, wenn man eine Romanze mit ihm hat und sein Todeshologramm erhält.“

Rayne009 kommentiert: „Oh ja, dieses Ende bricht mir das Herz. Ich hasse die toten Gale-Enden, ich kann sie einfach nicht ab (ich bin ein zertifizierter God-Gale-Simp, aber trotzdem).“

SuperbFlounder7552 stimmt zu: „Das ist mir auch passiert. Ich dachte nicht, dass es so schlimm wäre, wenn wir das Buch überspringen würden. Es stellte sich heraus, dass es eine große Sache war.“

Um Gale etwas Abhilfe bei seinem Problem mit der mysteriösen Kraft zu verschaffen, braucht er stetig magische Gegenstände, die er absorbieren kann. Das kann lästig sein, wenn man ihm die mühsam zusammengeklaubten Items überlassen muss. Damit ihr wisst, was ihr ihm am besten geben könnt, haben wir eine Übersicht für euch erstellt: Die nutzlosesten magischen Artefakte in Baldur’s Gate 3, die ihr Gale zum Fraß vorwerfen könnt