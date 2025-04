Zwei „Streamer“ auf Twitch haben fast 13-mal mehr Stunden als Montana Black, dabei haben sie nur 12 Zuschauer

Auf Twitch gibt es einen Kanal von zwei „Streamern“, der über 8.600 Streaming-Stunden hat, dabei hat er durchschnittlich gerade mal 12 Zuschauer. MeinMMO stellt euch die ungewöhnlichen Twitch-Streamer vor.

Was ist das für ein Kanal? Es handelt sich um den Twitch-Kanal Bacon_und_Schnitzel. Hier streamen nicht zwei Menschen, sondern zwei Schweine. Um genauer zu sein: Die beiden Minischweine Bacon und Schnitzel. Die Schweine wurden im September 2019 geboren; Bacon ist männlich und Schnitzel ist weiblich.

Im Jahr 2024 hatte der Schweine-Twitch-Kanal insgesamt 8.678 Stunden gestreamt und das bei einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 12 (via sullygnome). In Sachen Streaming-Stunden schlagen sie damit die Twitch-Größe MontanaBlack; der kann für das Jahr nur 699 Stunden vorweisen (via sullygnome).

Betrieben wird der Twitch-Kanal natürlich nicht von den Schweinen selbst, sondern von deren Besitzern. Einer davon ist Jan Warnken.

In unserem Video stellen wir euch die 5 relevantesten Twitch-Streamer im deutschen Raum vor:

Zwei Schweine sind live auf Twitch

Das sind die Inhalte von Bacon_und_Schnitzel: Die beiden Minischweine werden als Haustiere gehalten und haben ihren eigenen Stall und Garten, alles ausgestattet mit Kameras. Der Stream läuft jeden Tag zu jeder Stunde. Die Zuschauer können zwischen verschiedenen Kameras mithilfe von Befehlen im Chat hin und her schalten.

So gibt es einen Überblick über den Schlafplatz, die Fütterungsstelle, den Garten und eine große Ansicht für den Stall an sich. Spenden Zuschauer etwas, entweder eine Summe Geld oder mindestens 150 Bits, so wird der Futterautomat ausgelöst und die Schweine erhalten ein Leckerli.

So sieht ein typischer Livestream von Bacon und Schnitzel aus (via Twitch).

Während auf dem Twitch-Kanal hauptsächlich das Draußenleben gezeigt wird, werden die Schweine auf ihrem Instagram-Kanal auch drinnen gezeigt. Hier kuscheln sie friedlich mit ihren Hausschweinen auf dem Sofa.

Auf Twitch gibt es einige nischige Kanäle, die zwar kein Mainstream-Publikum ansprechen, dafür aber ganz eigene Zielgruppen bedienen. So auch die Twitch-Streamer Anabelle Stehl, die live auf Twitch ihr eigenes Buch lektoriert und so ihre Zuschauer inspiriert: Streamerin arbeitet still an ihrem eigenen Buch auf Twitch und inspiriert damit 4.000 Follower zur Produktivität