Im ersten Avengers-Comic ist das Team kaum wiederzuerkennen – So sah ihr erster Auftritt aus

Die Avengers sind als heldenhaftes Team bekannt, das in epischen Filmen darum kämpft, die Welt zu retten. Aber ursprünglich stammen sie natürlich aus den Marvel-Comics. Und ihr allererster Comic-Auftritt sah noch ganz anders aus als ihr Film-Debüt.

Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Hawkeye und Hulk: Diese sechs Helden bildeten im Film von 2012 die Avengers, als Nick Fury ein Team aus Helden brauchte, um den schurkischen Gott Loki und seine Chitauri-Alien-Invasion aufzuhalten.

Das Ganze ist schon über 13 Jahre her, doch bis heute erinnern sich Fans gerne an diesen Film zurück, der nach den Solo-Abenteuern von Thor, Iron Man, Hulk und Captain America ein neues Zeitalter im MCU einläutete. Die Team-Filme waren geboren, die mit Avengers: Infinity War und Endgame ihre bisherigen Höhepunkte fanden. Und bald soll Avengers: Doomsday nachlegen.

Über die Jahre entwickelte sich das Team weiter. Es kamen Mitglieder hinzu, aus Feinden wie Loki wurden Freunde, doch die Bedrohungen wurden gleichzeitig immer größer. Episch sind sie, diese Filme um die Avengers. Und auch ihre Comicabenteuer stehen dem in nichts nach.

Zumindest heutzutage. Denn schaut man auf den allerersten Avengers-Comic zurück, war noch vieles anders. Wir fassen für euch zusammen, wie der allererste Avengers-Einsatz der Comic-Geschichte aussah.

Kein Captain America, dafür ein gestresster Hulk und Thor als Zahnarzt

Der allererste Avengers-Comic erschien 1963, geschaffen von Stan Lee und Jack Kirby. In Deutschland heißt die erste Avengers-Geschichte „Rächer, sammeln“ und beginnt mit den Worten: „Neu! Fesselnd! Überwältigend! Zum ersten Mal gemeinsam in einem Epos: Die größten Superhelden der Erde!“

Man sparte also nicht mit Superlativen. Und klar: Die Namen können sich gerade aus heutiger Sicht sehen lassen. Denn das Team, das am Ende der ersten Avengers-Geschichte entsteht, zählt folgende Mitglieder:

Thor

Iron Man

Ant-Man

Wasp

Hulk

Auffällig schonmal: Captain America, Black Widow oder Hawkeye spielen hier erstmal gar keine Rolle.

Achtung! Hier fassen wir die Handlung zusammen. Ab hier gibt es also Spoiler des ersten Avengers-Comics.

Der erste Auftritt der Avengers (Bildquelle: marvel.com)

Was passiert in der ersten Avengers-Geschichte? Ein anderer Bekannter aus dem ersten Film ist auch im Comic vertreten: Loki. Der schurkische Gott verfolgt allerdings nicht den Plan, eine Alien-Invasion auf den Planeten loszulassen. Sein Problem ist viel mehr, dass er durch Thors und Odins Schuld auf einer einsamen Insel in Asgard festgehalten wird. Nun will er Thor wieder nach Asgard locken, um sich an ihm zu rächen.

Um das zu schaffen, will Loki den Hulk manipulieren. Der wird von den Menschen gehasst und ist auf der Flucht – das passt übrigens auch zu dem Film, in dem Loki Hulk ebenfalls ausnutzen will, um den Avengers zu schaden.

Im Comic trickst Hulk aus, sodass dieser eine Eisenbahnbrücke zerstört. Loki hofft nun, dass Thor sich davon anlocken lässt. Es wird auch ein entsprechender Notruf durch die Figur „Rick Jones“ abgesetzt, der sich allerdings an die Fantastischen Vier richtet. Das passt nicht zu Lokis Plan, der den Notruf in Richtung Thor umleitet, der sich übrigens als menschlicher Zahnarzt „Dr. Blake“ getarnt hat.

Der Notruf landet bei Thor, der sich auf die Suche nach Hulk macht. Doch genau so bekommen Ant-Man, Wasp und Iron Man Wind von der Sache und schließen sich Thor an, um den Hulk zu stoppen.

Am Ende kommt Thor dem bösen Spiel Lokis auf die Schliche und versteht, dass Hulk das falsche Ziel ist – der sich zwischendrin aber schon ordentlich Gefechte mit Iron Man und den anderen geliefert hat. Zum Glück kann Thor Loki rechtzeitig auf der einsamen Insel stellen, besiegen und zur Erde bringen. Dort wird Loki den Helden vorgeführt und letztlich sicher verwahrt.

Ant-Man und Wasp schlagen dann wortwörtlich im viertletzten Bild der Geschichte vor, man könne ja ein Team bilden, um in Zukunft Böses zu vereiteln. Wasp schlägt den Namen „die Rächer“ vor, Iron Man und Thor halten ein Team ebenfalls für eine gute Idee. Und Hulk schließt sich an, weil er nicht mehr allein und auf der Flucht sein will.

Einen Nick Fury, der das Team zusammenstellt, gibt es nicht. Stattdessen bilden sich die Avengers eher aus der Situation heraus.

Und was ist mit Captain America? Der Held, den viele als Anführer der Avengers sehen, ist hier gar nicht dabei. Er kommt erst in Ausgabe 4 der Avengers dazu. Hulk hingegen scheidet schon im zweiten Band wieder aus.

Unterschiede zu den Avengers, wie man sie heute kennt

Ein paar Punkte fallen auf, wenn man den ersten Comic liest. In vielen Dingen sind die Avengers noch weit weg von dem, was man heute von ihnen kennt.

Iron Man etwa sieht noch ganz anders aus, er ist ein gelber Blechmann ohne seine ikonische Rüstung. Er ähnelt eher dem allerersten Modell aus dem ersten Iron-Man-Film, das Tony Stark in einer Höhle zusammenklöppelt.

Hulk ist kein komplett wuterfülltes Monster, sondern durchaus nachdenklich und auf der Flucht. Er sucht einfach nur nach Ruhe. Woran man aber auch merkt, dass die Comics früher noch etwas verrückter waren, als die Filme heute: Zwischendrin versucht Hulk, sich als Roboter im Zirkus auszugeben und so zu verstecken. Er jongliert dabei ein Pferd, eine Art Marder und einen Elefanten.

Lokis Kostüm ist auch deutlich anders. Das wurde aber tatsächlich in der Loki-Serie einmal wiederaufgenommen.

Ant-Man und Wasp sind Hank Pym und Janet van Dyne – kennt man aus den Filmen auch, aber hier stehen eher Scott Lang und Hope van Dyne im Vordergrund.

Iron Man ist nicht offiziell Tony Stark, sondern hält seine Identität geheim.

Thor nimmt ebenfalls die Form von „Don Blake“ an, um auf der Erde nicht aufzufallen.