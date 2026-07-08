Der neue Film zu Avatar startet jetzt früher, obwohl viele ihn leider schon längst gesehen haben 

Nach 18 Jahren bekommt Avatar: Der Herr der Elemente zur Freude der Fans einen neuen Film. Leider wurde dieser im Vorfeld geleakt und konnte von jedem angeschaut werden. Doch geduldige Fans wie MeinMMO-Redakteurin Jasmin werden jetzt belohnt.

Wieso haben viele den Film eher gesehen? Eigentlich hätte es für Fans von Avatar der Herr der Elemente nicht schöner sein können. Ihre liebste Kindheitsserie hätte eigentlich in diesem Jahr in neuer Form im Kino laufen sollen. Der Film erzählt die Geschichte der erwachsenen Version von Aang, Katara und den anderen.

Doch dank eines dummen Missgeschicks und einer falsch adressierten E-Mail wurde der komplette Film im Vorfeld geleakt und konnte von jedem angeschaut werden. Das wiederum hatte zur Folge, dass der Film nur noch auf Paramount+ veröffentlicht wird. Fans können ihn also nicht mehr im Kino, sondern nur noch im Stream anschauen.

Einer der beiden Schöpfer von Avatar schrieb in einer emotionalen Nachricht, wie schwer das ganze Debakel für ihn und das Team hinter dem Film sei. Mir persönlich kamen beim Lesen der Botschaft fast die Tränen, weil ich mir vorstellen kann, wie schlimm so eine Vorabveröffentlichung für die Macher sein muss, wenn man eigentlich ein großes Comeback nach 18 Jahren geplant hat.

Aus Solidarität gehöre ich zu den Fans, die sich den Film vorab nicht angesehen haben und brav auf den Release im Oktober warten wollten. Für all die geduldigen Fans hat das Team hinter dem Film jetzt eine besonders positive Nachricht.

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Avatar erscheint noch eher im Stream

Wann erscheint er jetzt? Mit einem ersten Trailer wurde angekündigt, dass der Film zu Avatar schon ab dem 25. Juli 2026 im Stream auf Paramount+ landet. Damit reagiert man vermutlich auf die Vorabveröffentlichung, damit geduldige Fans nicht bis Oktober warten müssen.

In einem Interview mit Entertainment Weekly verraten die Macher jedoch abermals, was für ein schwarzer Tag der Leak gewesen sei und wie enttäuscht und frustriert sie waren. Sie hoffen allerdings, dass viele Fans jetzt mit dem Release auf dem Streaming-Dienst ihre Freude haben.

So gesehen hat meine Solidarität mit den Machern noch etwas Gutes. Denn ich muss nicht mehr bis Oktober warten, um den Film zu sehen, den schon einige Fans ganz geschaut haben. Und die Zwischenzeit habe ich damit gut genutzt, die komplette Serie nachzuholen.

Eigentlich hätte ich mir den Film lieber im Kino angesehen. Aber ich bin froh, dass der Film nach dem ganzen Debakel überhaupt noch kommt und die Macher positiv in die Zukunft blicken.

Zu welcher Fraktion gehört ihr? Habt ihr den Film bereits gesehen, wartet ihr auf den vorzeitigen Release oder überspringt ihr ihn ganz? Schreibt es gerne in die Kommentare! Neben dem Film soll es auch eine neue Serie zu Avatar geben. Dieses Mal geht der Kreislauf auf eine Erdbändigerin über, die sich in der Rolle des Avatars einfinden muss: Die Macher von Avatar erklären, dass die neue Serie wie eure liebsten Kindheits-Anime sein soll